BBC-Generaldirektor will Diana-Interview nie wieder zeigen

Der Generaldirektor der BBC will das in Verruf geratene legendäre Interview mit Prinzessin Diana aus dem Jahr 1995 nicht mehr ausstrahlen. Das sagte Tim Davie am Dienstag in einem Interview mit dem Radioprogramm BBC 4 Today.

25. Mai 2021 - 13:23 Uhr | AZ/dpa