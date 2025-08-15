Bastian Schweinsteiger stichelt gegen Thomas Müller: "War geprägt, nicht entertaint"

Bastian Schweinsteiger hat im Fußball einiges erreicht und stellt für viele Nachwuchskicker ein Vorbild dar. Doch der 41-Jährige blickt selbst zu manchen Kollegen auf, wie er nun verrät. Dabei kommt er auch auf Thomas Müller zu sprechen – und kann sich eine kleine Spitze nicht verkneifen.

Bastian Schweinsteiger (41) beendete seine aktive Fußballkarriere im Jahr 2019. Doch der Dreifach-Papa verschwand daraufhin nicht von der Bildfläche: Als Sport-Experte steht er noch immer regelmäßig am Spielfeldrand. Jetzt verrät der 41-Jährige, wer ihn in seiner langen Karriere am meisten geprägt hat – und hat dabei einen kleinen Scherz für seinen FC-Bayern-Kollegen Thomas Müller (35) übrig.

Bastian Schweinsteiger über Thomas Müller: "Geprägt, nicht entertaint"

Bei seinem Besuch in der "FC Bayern World" nahm Bastian Schweinsteiger für ein Gespräch auf der Bühne Platz. Auch die AZ war an diesem Tag vor Ort, um den Worten des Ex-Fußballprofis zu lauschen. Als der 41-Jährige gefragt wurde, welcher Spieler ihn in seiner Karriere am meisten geprägt hat, rief jemand aus dem Publikum: "Müller!"

Schmunzelnd stellte Bastian Schweinsteiger daraufhin klar: "Ne, ne, es war geprägt, nicht entertaint!" Somit scheint Thomas Müller seinen Ex-Kollegen wohl vor allem gut unterhalten zu haben. Daraufhin fährt Schweinsteiger fort: "Ich hatte das große Glück, wirklich noch diese Generation von Mehmet Scholl mitzubekommen – Jens Jeremies, Oliver Kahn. Das war schon eine andere Generation, als die dann vielleicht später dazu kamen. Mir persönlich tat das gut, dass ich solche Spieler wie Oliver Kahn, Ballack und Scholl miterleben konnte."

Bastian Schweinsteiger ist dankbar für die vielen Kollegen, die ihn im Laufe seiner Karriere begleitet haben. © imago/Uwe Kraft

Bastian Schweinsteiger: "Momente, die bleiben dir immer"

Schließlich hat Bastian Schweinsteiger aber doch anerkennende Worte für seinen Kollegen Thomas Müller übrig. Denn er ergänzt seine Liste um weitere Namen: "Und dann hast du noch die anderen Spieler wie Philipp, Thomas, Holger Badstuber, Manu Neuer, Frank Ribéry – also ich könnte jetzt so viele aufzählen, aber das Glück, das ich hatte, war wirklich, dass ich eben diese ältere Generation miterleben durfte und auch die neue Generation und da hast du eine gute Mischung."

Dankbar erzählt der 41-Jährige: "Ich habe auch Franz Beckenbauer kennenlernen dürfen, als er Präsident war beim Verein. Das sind so Momente, die bleiben dir immer – auch Gespräche mit Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, das bleibt dir immer sehr stark in Erinnerung. Dafür bin ich sehr dankbar, dass ich das alles miterleben durfte."

Thomas Müller hat Wohnung am Gärtnerplatz und spielt in Kanada

Thomas Müller ist mittlerweile in Vancouver gelandet. Dort spielt er künftig für den Verein Whitecaps. Wenige Tage zuvor berichtete die AZ exklusiv, dass Müller in der Münchner Innenstadt eine Luxus-Mietwohnung bezogen hat. Die Bleibe im Gärtnerplatzviertel gehört einer bekannten Münchner Industriellenfamilie.