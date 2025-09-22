Auf dem Oktoberfest im Schützenzelt: Tom Kaulitz hat Heidi auf dem Oktoberfest immer bei sich
Die Oktoberfest-Feierei geht für Tom und Bill Kaulitz weiter. Nach dem Anstich-Abend zeigten sich die beiden Zwillinge am Sonntag im Schützenzelt der Reinbolds. Seit Tagen sieht man die beiden Musiker in Tracht in München. Tom Kaulitz trug diesmal eine blaue Weste zur grauen Lederhosn mit blauem Stick (alles vom Münchner Label Heimatglück).
Tom Kaulitz trägt Herz mit "Heidi"-Aufschrift: Klum musste nach Berlin
Besonders ins Auge fiel ein kleines zuckersüßes Detail – ein Ansteck-Herz an der Weste mit der Aufschrift "Heidi". Tom Kaulitz trägt Ehefrau Heidi Klum, die München schon wieder verlassen hat, also immer im Herzen.
Nach Oktoberfest-Party bei Käfer: Klum kündigt ein "Heidifest" für 2026 an
Topmodel Heidi Klum war am Samstagabend mit Ehemann Tom, Schwager Bill, ihren Kindern samt Mama Erna auf dem Oktoberfest. Doch bereits am Sonntag musste sie wieder abreisen. Der Grund: Dreharbeiten für "Germany’s Next Topmodel" in Berlin. Auf Instagram gestand die 52-Jährige augenzwinkernd, dass der Wiesn-Abend bei Käfer feuchtfröhlich gewesen sei. "Fünf Maß – das waren zwei zu viel", gab Klum zu. Außerdem kündigte sie an, dass auch 2026 ein "Heidifest" stattfinden wird.
Bill Kaulitz mit Jannik Kontalis gemeinsam auf der Wiesn
Bruder Bill setzte beim zweiten Wiesn-Abend auf eine rote Weste von Angermaier und ein schwarzes Heimatglück-Hemd. Nach dem gemeinsamen Besuch trennten sich die Wege der Zwillinge. Bill Kaulitz zog weiter, unter anderem mit Reality-Star Jannik Kontalis. Seit Wochen wird den beiden Männern mehr als nur ein freundschaftliches Verhältnis nachgesagt. Die AZ traf die beiden beim Freefall-Tower.
Der Abstecher zum Fahrgeschäft "Skyfall" sorgte für Aufsehen. Der Ausflug der beiden liefert nun reichlich Gesprächsstoff. Jannik Kontalis hielt nämlich liebevoll die Hand von Bill Kaulitz, wie exklusive Fotos der AZ zeigen.
