20 Jahre Brenner: Riesenparty in Münchens Gastro-Dauerbrenner

Jens Lehmann, John Munich, Marcel Reif, Maria Baranova: Münchner VIPs feiern „20 Jahre Brenner“.

DJ John Munich, Jürgens mit Frau Hayah beim 20 Jahre Brenner Sommerfest in München am 20.07.2023.

Stefanie Prinzessin zu Sayn Wittgenstein Berleburg mit Andreas Baron von Maltzan und Hund Fritz beim 20 Jahre Brenner Sommerfest in München am 20.07.2023.

Denise Schindler beim 20 Jahre Brenner Sommerfest in München am 20.07.2023.

Moritz Freiherr von Crailsheim mit Frau Isabella Freifrau von Crailsheim beim 20 Jahre Brenner, Sommerfest in München am 20.07.2023.

Thomas Jirgens und Ballerina Maria Baranova beim 20 Jahre Brenner Sommerfest in München am 20.07.2023.

Regisseurin Heidi Kranz beim 20 Jahre Brenner Sommerfest in München am 20.07.2023.

Jens Lehmann und Rudi Kull (Inhaber Brenner) beim 20 Jahre Brenner, Sommerfest in München am 20.07.2023.

Daniela Vukovic, Michael Radomski und Sarah Kronsbein beim 20 Jahre Brenner Sommerfest in München am 20.07.2023.

Rudi Kull (Inhaber Brenner), Prof. Dr. Marion Kiechle und Mann Marcel Reif beim 20 Jahre Brenner Sommerfest in München am 20.07.2023.

Es ist nicht nur DER Ort für Lunch, Dinner und Brunch, sondern auch der Platz in München zum sehen und gesehen werden: das Restaurant „Brenner“ in der Nobelmeile Maximilianstraße. Fast jeder kennt es, und das schon seit Jahren.

Genauer gesagt: seit zwei Jahrzehnten! Am Donnerstag lud Gastronomen und Brenner-Chef Rudi Kull zur großen Jubiläumsfeier „20 Jahre Brenner“ in seinen Gastro-Dauerbrenner im Herzen der City – bei perfektem Sommerwetter.

Riesiger Andrang zum Sommerfest im Brenner

Und der Andrang war riesig: Schon kurz nach Beginn der (Steh-)Party um 19 Uhr bildete sich eine lange Schlange vor dem Eingang – und Gastgeber Kull begrüßte jeden Gast persönlich und hatte somit alle Hände voll zu tun.

Mit dabei: Marcel Reif, Jens Lehmann, Denise Schindler und Heidi Kranz

Gefühlt halb München war da, Vertreter aus allen Bereichen der Society. Sportkommentator Marcel Reif mit seiner Frau, der Ärztin Prof. Dr. Marion Kiechle, Ex-Nationaltorwart Jens Lehmann, Andreas Baron von Maltzan, DJ John Munich alias John Jürgens mit seiner Frau Hayah, Radsportlerin Denise Schindler, Moritz Freiherr von Crailsheim mit seiner Frau Isabelle, Regisseurin Heidi Kranz und Primaballerina Maria Baranova (1. Solistin des Bayerischen Staatsballetts), um nur einige zu nennen….

Viele sind Stammgäste wie auch Andreas Baron von Maltzan: „20 Jahre Brenner und ich komme bestimmt schon seit 20 Jahren hierher. Früher mehr am Abend, mittlerweile mehr mittags, da ich jetzt am Tegernsee lebe, mein Büro aber hier ums Eck habe. Das Brenner ist der einzige Platz in München, wo man das sehen und gesehen werden so richtig zelebrieren kann.“ Sein Leibgericht hier? „Ich esse hier immer Spaghetti Pomodoro.“ Er kam mit Dackel, aber ohne seine Frau Anna Herzogin in Bayern: „Sie passt auf die Kinder auf.“

Brenner-Fan der ersten Stunde: DJ John Munich

Auch DJ John Munich ist ein Fan der ersten Stunde: „Ich war damals sogar schon bei der Eröffnungsfeier hier. Ich treffe mich hier gerne und oft auf einen Cappuccino und ein Croissant um zehn Uhr morgens mit einem Bekannten von mir. Das ist genau meine Zeit.“ Das Erfolgsgeheimnis des Ladens? „Sehr sympathische Mitarbeiter und leckeres Essen.“

An diesem Abend gab es Fingerfood wie Lachs mit Safranfenchel, Oktopussalat und Risotto. Rudi Kull begrüßte die Gäste: „Ein herzliches Willkommen und danke, dass Sie heute zu uns gekommen sind. 20 Jahre Restaurant Brenner – ich kann es gar nicht glauben, dass 20 Jahre schon rum sind. Sie sind wie im Flug vergangen. Ich kann mich im geistigen Auge genau daran erinnern, wie Albert und ich vor 20 Jahren hier gestanden sind. Wir haben für den Raum die Anfrage für ein Restaurant-Konzept bekommen. Aber damals war dies hier eigentlich eine Ruine. Ein Gebäude, das zerfallen und in einem chaotischen Zustand war. Wir haben uns gefragt, wie wir hier bitte ein Restaurant eröffnen sollen. Wir haben uns dann zusammen hingesetzt und ein Konzept entwickelt….“

Fangemeinde wächst: Auch Denise Schindler geht gern hin

Das Konzept ging auf. Und die Fangemeinde wird immer größer. „Ich komme seit vier Jahren hierher und supergerne zum Brunchen“, so Radsportlerin Denise Schindler. „Hier bekommt man auch healthy Food wie ich es mag und brauche.“

Bussi Bussi und ein bisschen Klatsch und Tratsch gab es auch an diesem Abend. Galeristin Sarah Kronsbein zeigte sich mit ihrer neuen Liebe Michael auf dem Society-Parkett – ein Unternehmer aus Düsseldorf. „Es gab Zeiten, da war ich bis zu viermal in der Woche mittags hier. Das Brenner ist meine Kantine“, so die Wahlmünchnerin.

Bergsteiger und Ballerina: Alle feiern den Brenner

Charlotte Gräfin von Oeynhausen hatte die Veranstaltung mitorganisiert und mit dabei war auch ihr Lebensgefährte, der Mount Everest-Besteiger Alexander Freiherr von Cramm. Beide bereiten sich gerade auf die Besteigung des Mont Blanc Ende August vor.

Prima-Ballerina Maria Baranova freute sich auf den bevorstehenden Urlaub: „Im August ist spielfrei und es geht in den Urlaub nach Kroatien.“

Moritz Freiher von Crailsheim strahlte mit Frau Isabelle um die Wette. Die beiden haben sich erst kürzlich das Ja-Wort gegeben: „Vor zweieinhalb Wochen und wir hatten eine großartige Feier im Haus der Kunst.“ Wie sieht es mit Flitterwochen aus? „Wir sind ja kürzlich Eltern geworden und holen die Flitterwochen nach, wenn unser Sohn etwas größer ist. Jetzt machen wir erst einmal Familienurlaub auf Ibiza.“

Außerdem gesichtet: Fashion-Expertin Jeannette Graf, Moderatorin Daniela Vukovic, Rudi Kulls Ehefrau Irina Kull, Alexa Agnelli (Moet Hennessy Deutschland), Herbert Kloiber jr., Dominik G. Reiner (General Manager Mandarin Oriental Munich), Caterer Uli Dahlmann, Designerin Joana Danciu, uvm.