Anna Ermakova darf nicht auf den Laufsteg von Jean Paul Gaultier in München: "Hätte es gerne getan"

Am Donnerstagabend besuchte Anna Ermakova die Revue "Fashion Freak Show" von Star-Designer Jean Paul Caultier in München. Über den Catwalk durfte die Becker-Tochter, die mit ihrer Mutter Angela Ermakova erschien, nicht stolzieren.

Anna Ermakova, Gewinnerin der RTL-Tanzshow "Let's Dance", plant einen kreativen Durchbruch. "Ich versuche, kreativ zu werden, und habe einige Projekte in Planung", sagte das 23-jährige britische Model der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstagabend bei der Premiere von Jean Paul Gaultiers Revue "Fashion Freak Show" in München.

Anna Ermakova hat durch Sieg bei "Let's Dance" mehr Selbstvertrauen

"Let's Dance hat mir das Selbstvertrauen gegeben, mehr kreative Dinge zu tun, die ich schon immer tun wollte", sagte Ermakova. Weitere Details wollte die Tochter von Boris Becker noch nicht preisgeben. Im Mai hatte sie die 16. Staffel der RTL-Show gewonnen.

Becker-Tochter darf nicht für Jean Paul Caultier in München laufen

Auf dem roten Teppich in München posierte Ermakova in einem zarten, teils durchsichtigen langen Kleid – zusammen mit ihrer Mutter. Selbst für den Modedesigner Gaultier zu laufen, sei ihr nicht vergönnt gewesen, berichtete die 23-Jährige. "Ich hätte es gerne getan. Ich würde es immer noch gerne tun." Für sie sei die ultimative Modehauptstadt Paris, erklärte Ermakova. Die Revue von Gaultier fand sie "inspirierend und großartig."