Jean Paul Gaultier: Promis tanzen auf "Fashion Freak Show"-Premiere in München

Jean Paul Gaultier feierte in München die Deutschland-Premiere seiner "Fashion Freak Show" – mit vielen prominenten Gästen, die gemeinsam mit dem Designer sein Lebenswerk feiern. Zu bewundern gab es hunderte neue Outfits, die Tabus brechen und Geschlechterrollen in den Schatten stellen.

Jean Paul Gaultier bei der Premiere von "Jean Paul Gaultiers Fashion Freak Show“ in der Isarphilharmonie.

Was für eine Show, Jean Paul Gaultier!

Deutschland-Premiere der "Fashion Freak Show" von Jean Paul Gaultier in der Isarphilharmonie im Gasteig HP8: Der Maestro, der Stars wie Catherine Deneuve, Madonna, Amanda Lear oder Lady Gaga ausstattete, war selbst anwesend und ließ sich von den Münchner Promis ausgiebig feiern. Gut gelaunt, scherzend. Und natürlich im Matrosenhemd, seinem langjährigen Markenzeichen.

Jean Paul Gaultier: Sein Leben als Fashion-Show in München

Wild, exzentrisch, erotisch, packend, skandalträchtig, witzig, herzergreifend – Gaultiers eigenes Leben als Revue, als atemberaubende Fashion-Show. Dafür hat der 71-Jährige Hunderte neue, exklusive Outfits entworfen; mit seinen Styles bricht er mit Fashiontabus und mit Geschlechterrollen.

Unter den Ehrengästen: Anna Ermakova (23), flankiert von Mama Angela und zwei Bodyguards. Sie befand: "Die Show ist sehr emanzipiert und steht für Freiheit und das zu tun, was einem gefällt. Und Jean Paul Gaultier für Mut, Schönheit und Kunst". Die "Let's Dance"-Gewinnerin und Boris-Becker-Tochter bedauerte nur eins: "Leider bin ich nie für ihn auf dem Catwalk gelaufen."

Fan-Moment für Gloria Gray bei "Fashion Freak Show" von Jean Paul Gaultier

Entertainerin Gloria Gray hatte ein gemeinsames Foto von sich und Gaultier zum Signieren dabei – und strahlte vor Begeisterung: "Jean Paul ist die Legende meiner Jugend in den 80ern, sein Style, seine Düfte haben mich inspiriert, ich durfte ihn kurz bei seiner Ausstellung in der Kunsthalle in München vor ein paar Jahren kennenlernen, da entstand das Bild."

Mit dabei: Mietwagen-Königin Regine Sixt, Popsängerin Sandra ("Maria Magdalena"), die vor der Presse flüchtete und Moderatorin Eva Grünbauer und Fitness-Bloggerin Sophia Thiel, die erzählte: "Dies ist mein allererstes Modeevent, das ich besuche, ich bin ja sonst im Sportbereich unterwegs. Ich finde die Show mega und bin aus dem Applaudieren gar nicht mehr rausgekommen."

Papis Loveday: "Jean Paul Gaultier und ich sind uns ähnlich, wir sind beide Freaks"

Wie immer ein Eyecatcher am roten Teppich: Topmodel Papis Loveday. "Ich bin schon öfter für Jean Paul Gaultier gelaufen, gerade haben wir eine Kampagne gemacht für seinen neuen Herrenduft 'Elixir'. Jean Paul und ich sind uns sehr ähnlich, er ist meine Ikone und am Boden geblieben, wir sind beide Freaks – und irgendwie freie, kreative Vögel".

Zum Schluss hüpfte Gaultier auf die Bühne und gab den rund 2.000 Besuchern sein Plädoyer für Diversität mit auf den Weg: "Es gibt nicht die eine Schönheit! Schönheit ist überall zu finden und liegt im Auge des Betrachters."

Zur AZ sagte der umjubelte Designer danach: "München ist eine wunderschöne Stadt, ich war ungefähr ein Dutzend Mal hier, zweimal auch auf dem Oktoberfest, daran habe ich schöne Erinnerungen."