Umstrittene Abnehm-Spritze Wegovy: Münchner Beauty-Doc spricht über Kosten, Risiken und Wirkung

Seit wenigen Tagen dürfen Ärzte in Deutschland das Medikament Wegovy verschreiben, das beim Abnehmen helfen soll. Doch wie funktioniert der umstrittene Beauty-Trend, dem auch internationale Promis folgen? Gibt es Risiken? Wie viel kosten die Spritzen und Tabletten? Die AZ hat mit Dr. Christian Wolf, Münchner Facharzt für plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie, gesprochen.

Abnehmen ohne große Mühen, indem man sich einfach eine Spritze verabreichen lässt oder Tabletten schluckt? Was in den USA bereits ein angesagter Trend bei Stars wie Reality-TV-Queen Kim Kardashian und Tech-Milliardär Elon Musk ist, ist nun auch in Deutschland möglich. Seit Montag (17. Juni) dürfen Ärzte hierzulande Medikamente mit dem Wirkstoff Semaglutid gegen Fettleibigkeit verschreiben. Doch was steckt hinter dem umstrittenen Hype? Kann damit der Körper zur Idealfigur geformt werden? Welche Risiken gibt es bei einer Behandlung? Der Münchner Arzt Dr. Christian Wolf, der seine Patienten schon mit dem Medikament Wegovy behandelt, hat mit der AZ darüber gesprochen.

Der Münchner Beauty-Doc Dr. Christian Wolf verschreibt Patienten die Abnehm-Spritze Wegovy. © Monika Fellner

Abnehmen durch Spritzen oder Tabletten: Wie funktioniert der Wirkstoff Semaglutid?

In den USA ist es längst im Einsatz, jetzt wird Wegovy auch in Deutschland eingesetzt. Doch was steckt eigentlich dahinter, wie wird das Medikament zum Abnehmen eingenommen und wie wirkt es sich auf den Körper aus? Dr. Christian Wolf, Facharzt für plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie, erklärt der AZ: "Wegovy ist ein nun neues Medikament, welches mit dem Wirkstoff Semaglutid unter dem Handelsnamen Ozempic schon seit mehreren Jahren bekannt ist. Es wird einmal wöchentlich unter die Haut injiziert." Das Medikament wird nicht nur in Form von Spritzen verabreicht, mittlerweile gibt es das auch als Tablette. "Orales Semaglutid wird täglich eingenommen."

Beim Wirkstoff Semaglutid handelt es sich um ein GLP-1-Rezeptorenantagonist, das die Wirkung des körpereigenen Hormons GLP-1 (Glucagon-like Peptide-1) nachahmt. "GLP 1 suggeriert dem Gehirn ein Sättigungsgefühl und durch den reduzierten Hunger und das Völlegefühl nehmen Patientinnen und Patienten ab", sagt Dr. Wolf dazu.

Fett-weg-Spritze: Ist Wegovy ein Diabetesmedikament?

Der Wirkstoff Semaglutid wird bereits seit Jahren zur Behandlung von Diabetes eingesetzt. Allerdings handelt es sich bei der Abnehm-Spritze Wegovy nicht um ein Diabetesmedikament, sondern "hat die Zulassung zur Gewichtsregulierung". Beim Mittel zur Behandlung einer Zuckererkrankung wird das Medikament Ozempic eingesetzt.

Ozempic wurde bereits vor der Zulassung von Wegovy als Appetitzügler eingesetzt, wobei es sich meist um einen sogenannten "Off-Label-Use", den Einsatz von Arzneimitteln in nicht zugelassenen Anwendungsbieten, handelte. Deshalb sei mit Wegovy ein eigenes Medikament gezielt zum Abnehmen entwickelt worden, wie der Münchner Beauty-Doc weiter erklärt: "Um die Wirksamkeit der Gewichtsreduktion bei Medikamenteneinnahme wusste man, weswegen aus dem 'Off-Label-Use' ein eigenes Medikament entstanden ist."

Was sind die Risiken und Nebenwirkungen des Abnehm-Medikaments Wegovy?

Wie bei jedem Arzneimittel kann auch das Medikament Wegovy zu unerwünschten Nebenwirkungen führen. "Gastrointestinale Nebenwirkungen wie Übelkeit und Stoffwechselveränderungen" sind laut Dr. Christian Wolf möglich. Deshalb rät der Münchner Arzt: "Es empfiehlt sich dringend eine medizinische Beratung vorab, wie ich sie in meiner Praxis durchführe und eine ärztliche Begleitung der Therapie."

Wirkstoff Semaglutid als Lifestyle-Therapie? Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie warnt

Vergangenes Jahr sprach die Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie (DGE) eine Warnung aus, Medikamente mit dem Wirkstoff Semaglutid als Lifestyle-Therapie im Eigengebrauch zu missbrauchen. "Die Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie e. V. (DGE) weist auf die Risiken und Nebenwirkungen einer von den Zulassungsbehörden nicht freigegebenen, unkontrollierten Anwendung hin", teilte die DGE im November 2022 mit.

Dr. Christian Wolf unterstützt diese Warnung und sagt im Gespräch mit der AZ: "Das ist prinzipiell richtig, jedoch sehe ich bei vielen der Patientinnen und Patienten keinen Abusus. Da viele adipös sind und viele Versuche des Abnehmens mit Diäten scheiterten. Hier sehe ich nicht einen Missbrauch durch Minimierung kardiovaskulärer Risiken durch Übergewicht."

"Kein Wundermittel": Das muss man bei der Einnahme von Wegovy beachten

Dass es sich bei Wegovy um eine Zauberspritze handelt, die einem im Nu zu einem Traumkörper verhilft, ist ein Irrglaube. Obwohl man durch die Einnahme bis zu 15 Prozent des Körpergewichts verlieren kann, muss der Patient auch selbst etwas dafür tun. "Ich empfehle dringend ausgewogene Ernährung und Sport zu Wegovy. Wer seinen Lebensstil, seine Ernährung, seine körperliche Aktivität nicht anpasst, nimmt auch unter Einnahme von Semaglutid nicht ab beziehungsweise hält die Therapie nicht durch", betont der Münchner Beauty-Doc. "Also gar so ein 'Wundermittel' ist Wegovy nicht, denn es benötigt auch einen Willen, den Lebensstil einerseits zu verändern und danach auch beizubehalten."

Kosten von Wegovy: Wie viel muss man für Abnehm-Spritzen bezahlen?

Die Behandlung mit dem Mittel Wegovy ist nicht billig, wie Dr. Christian Wolf erklärt. Für die Spritzen oder Tabletten müsse man ab 499 Euro im Monat bezahlen. Bei einer Dauer von etwa einem halben Jahr können sich die Kosten auf knapp 3.000 Euro belaufen. "In den ersten ein bis zwei Monaten beginnt eine Gewichtsreduktion. Die meisten Patientinnen und Patienten machen eine Therapie für sechs Monate."

Eine Kostenübernahme von der Krankenkasse ist dem Arzt für plastische Chirurgie zufolge nicht möglich. "Die allgemeine Krankenkasse" übernehme das "in der Regel nicht", betont er.