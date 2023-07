Unfall: Daniel Aminati rammt Mannschaftsbus des FC Bayern

Daniel Aminati ist am Donnerstag in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen. Der ProSieben-Moderator war mit seinem SUV in München unterwegs. Sein Auto krachte am Schwabinger Tor in München mit dem Mannschaftsbus des FC Bayern zusammen.

21. Juli 2023 - 16:31 Uhr | AZ

Daniel Aminati verursachte in München einen Verkehrsunfall. © imago/Future Image

Auffahrunfall am Andaz Hotel am Schwabinger Tor in München. Ein Mercedes SUV kollidierte am Donnerstag mit dem Bus des FC Bayern München. Am Steuer des großen Autos saß ProSieben-Moderator Daniel Aminati (49). Verletzt wurde beim Unfall niemand. Daniel Aminati, heute ein bekanntes TV-Gesicht, spielte früher selbst beim FC Bayern München in der A-Jugend – und in der Bundesliga. Daniel Amianti spricht über Verkehrsunfall am Schwabinger Tor in München "Ich wollte nur an dem Bus vorbeifahren, der scherte aber nach links aus", sagt Daniel Aminati zu "Bild". Im Bus saß kein Fußball-Spieler des FC Bayern München, aber einige andere Fahrgäste. Die Münchner Polizei wurde gerufen, um den Schaden aufzunehmen. "Es gab zum Glück nur leichte Blechschäden. Mir selbst ist nichts passiert. Die Polizei sagt auch, das sei nur eine Bagatelle", so Daniel Aminati weiter. Ehefrau von Daniel Aminati an Krebs erkrankt Daniel Aminati und seine Ehefrau Patrice (29) erleben gerade schwere Zeiten. Die 29-Jährige machte Anfang des Jahres ihre Krebs-Diagnose öffentlich. Bei ihr wurde schwarzer Hautkrebs diagnostiziert – und der hatte bereits Metastasen gestreut. Patrice ließ sich operieren und machte eine Immun-Therapie. Lesen Sie auch "Schaukele mich durchs Leben": Aminati-Ehefrau gibt Gesundheitsupdate X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Zuletzt erklärte sie ihren Followern auf Instagram: "Ich nehme Tabletten, dankbar, dass es diese Therapie für mich gibt. Dann wirken die Tabletten und sie werfen mich zurück. Ich bin dann eine brüchige Mauer, bei der jedes Steinchen, jeder Regentropfen, das, was sonst mit Leichtigkeit an ihr abperlt, sie ins Wanken bringt."