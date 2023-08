Umfrage: Viel Unterstützung für Söders AfD-Kurs

Langsam wird es spannend: In zwei Monaten wird in Bayern gewählt. Zuletzt konnte Ministerpräsident Markus Söder einer Umfrage zufolge mit klaren Worten in einer bestimmten Sache punkten.

09. August 2023 - 05:57 Uhr | dpa

Markus Söder (l), CSU-Parteivorsitzender und Ministerpräsident von Bayern, und Friedrich Merz (CDU) unterhalten sich. © Peter Kneffel/dpa