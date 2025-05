Regieren im Eiltempo: Die nächsten Regierungsschritte unter Merz

Die neue Koalition zwischen Union und SPD hat es eilig: Mit einer langen Liste an Maßnahmen will Schwarz-Rot das Land voranbringen. Was konkret kommen soll - ein Überblick.

Christian Grimm | 29. Mai 2025 - 18:54 Uhr

CSU-Chef Markus Söder (v.l.), Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) nach der ersten Sitzung des Koalitionsausschusses. © Kay Nietfeld/dpa