Prognosen: Linke bei Berlin-Wahl klar vor CDU - Union muss in Mecklenburg-Vorpommern zittern

In den Umfragen lagen Linke und CDU zuletzt in etwa gleichauf. Nach den ersten Zahlen deutet sich ein klarer Gewinner an. Zwischen Ostseeküste und Seenplatte liefern sich derweil SPD und AfD laut Prognosen ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Rund 2,5 Millionen Menschen waren in der Hauptstadt zur Wahl für das Abgeordnetenhaus aufgerufen.

Bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin liegt die Linke nach den Prognosen von ARD und ZDF klar vorn. Die Partei mit Spitzenkandidatin Elif Eralp kommt auf 24,5 bis 26 Prozent (Wiederholungswahl 2023: 12,2 Prozent).

Die CDU, die bisher mit Kai Wegner den Regierenden Bürgermeister stellt, erreicht mit ihrem Spitzenkandidaten Stefan Evers demnach mit 20,0 Prozent (28,2 Prozent) Platz zwei.

Die 18.00-Uhr-Prognosen basieren auf Nachwahlbefragungen der Meinungsforscher.

Die Grünen kommen auf 15 bis 15,5 Prozent (18,4 Prozent), die AfD steht bei 13,5 bis 16 Prozent (9,1 Prozent).

Für die SPD werden demnach 12 Prozent (18,4 Prozent) prognostiziert. Das BSW landet bei 5 Prozent und würde nach diesem Stand die Fünf-Prozent-Hürde und damit den Einzug ins Parlament ganz knapp schaffen.

Prognose: AfD vor SPD in MV

Bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern liegt die AfD knapp vor der SPD. Nach den Prognosen von ARD und ZDF muss die CDU um den Wiedereinzug in den Landtag bangen.

Die AfD mit Ministerpräsidenten-Kandidat Leif-Erik Holm und dem Spitzenkandidaten Enrico Schult kommt laut Prognose auf 37,0 bis 38,0 Prozent. Sie kann ihr Ergebnis mehr als verdoppeln (2021: 16,7 Prozent). Die SPD von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig liegt nach einer Aufholjagd in den vergangenen Wochen bei 35,5 bis 36,5 Prozent (2021: 39,6 Prozent). Die 18.00-Uhr-Prognosen basieren auf Nachwahlbefragungen der Meinungsforscher.

Demnach stürzt die CDU auf ihr bundesweit schwächstes Landtagswahlergebnis seit Gründung der Bundesrepublik. Mit 5,0 bis 5,5 Prozent könnte sie erstmals in ihrer Geschichte den Einzug in den Landtag verpassen (2021: 13,3 Prozent).

Die Linke steht bei 6,0 bis 7,5 Prozent (2021: 9,9 Prozent). Unsicher ist, ob die Grünen mit 5,5 Prozent (2021: 6,3 Prozent) den Einzug in den Landtag schaffen.

Auch das BSW zittert mit 4,8 bis 5,0 Prozent. Die FDP fliegt mit 1,0 bis 1,2 Prozent (5,8 Prozent) aus dem Landtag.