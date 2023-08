Merz: Aiwanger muss Vorwürfe schnellstmöglich ausräumen

Unionsfraktionschef Friedrich Merz verlangt von Bayerns Vize-Regierungschef Hubert Aiwanger schnelle und umfassende Aufklärung der Vorwürfe um ein altes antisemitisches Flugblatt. "Seitdem diese Vorwürfe öffentlich geworden sind, muss ich sagen, bin ich einigermaßen sprachlos über das, was da publiziert worden ist, was da offensichtlich stattgefunden hat", sagte der CDU-Vorsitzende am Donnerstag bei einer Klausurtagung der engsten Spitze der Unionsfraktion im Bundestag im sauerländischen Schmallenberg, seiner Heimatregion. Er ergänzte: "Ich hoffe nur, dass Herr Aiwanger die Vorwürfe schnellstmöglich vollständig ausräumen kann, erklären kann." Merz sagte weiter: "Ich empfinde diese Sprache als vollkommen unangemessen. Ich empfinde das als verstörend, irritierend, dass so was überhaupt stattgefunden hat."

31. August 2023 - 14:47 Uhr | dpa

Hubert Aiwanger (Freie Wähler), Wirtschaftsminister von Bayern, hält eine Rede. © Tobias C. Köhler/dpa