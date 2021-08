SPD laut Umfrage erstmals seit Jahren vor der Union

Die SPD gewinnt im Endspurt zur Bundestagswahl weiter an Fahrt. Es hatte sich bereits angekündigt: Erstmals seit Jahren ziehen die Sozialdemokraten in einer Umfrage an der Union vorbei.

24. August 2021 - 19:53 Uhr | dpa

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz bei einer Wahlkampfveranstaltung in Karlsruhe. © Philipp von Ditfurth/dpa