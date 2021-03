Dobrindt: Nebeneinnahmen über 10 000 Euro offenlegen

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt fordert die Offenlegung aller Nebeneinkünfte von Abgeordneten über 10 000 Euro im Monat "auf Euro und Cent" - und eine strikte Nebenjob-Sperre für Abgeordnete in herausgehobener Funktion. "Wer herausragende Funktionen in der Fraktion bekleidet, soll künftig keine Nebeneinkünfte haben", sagte er in einem Interview des "Münchner Merkur" (Freitag).

11. März 2021 - 18:31 Uhr | dpa

Alexander Dobrindt, der CSU-Landesgruppenchef. © Gregor Bauernfeind/dpa/Archivbild