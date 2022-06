Zweite Stammstrecke: Wissing sagt Termin ab – Bernreiter nennt wieder neue Zahlen

Die Diskussion um die Fehlplanungen beim Ausbau der Zweiten Stammstrecke geht weiter: Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter ist nach der kurzfristigen Absage von Bundesverkehrsminister Volker Wissing mächtig angefressen – und nennt neue Zahlen.

Mit ihr soll vieles besser werden: die Zweite Stammstrecke in München. (Archivbild)

München - Der Bau der Zweiten Stammstrecke in München wird sehr viel teurer, und sie kommt viel später als erwartet: Angesichts dieser Fakten war der für den heutigen Donnerstag vorgesehene Besuch von Bundesverkehrsminister Volker Wissing mit Spannung erwartet worden. Doch daraus wurde nichts.

Bayerns Verkehrsminister Bernreiter: "Und ich halte fest: Herr Wissing kneift"

Wissing habe den Termin am Mittwochabend "ohne Angaben von Gründen" abgesagt, erklärte Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter am Morgen in einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz.

"Er hat angemerkt, dass er auch in nächster Zeit keinen Termin in Bayern wahrnehmen kann", sagte Bernreiter und fügte deutlich angefressen hinzu: "Das ist für mich sehr, sehr schlechter Stil. Und ich halte fest: Herr Wissing kneift."

Bernreiter fordert "dringend regionalisierte Fördermittel"

Bereits im März habe Ministerpräsident Markus Söder um einen Gesprächstermin gebeten, der Termin 30. Juni sei "sehnlichst erwartet" worden. "Ich werde heute noch einmal dringenden Gesprächsbedarf anmelden."

Christian Bernreiter ist auf Bundesverkehrsminister Volker Wissing nicht gut zu sprechen. (Archivbild) © imago images/Sven Simon

Denn: Der Freistaat brauche wie andere Bundesländer auch "dringend regionalisierte Fördermittel", um den Öffentlichen Personen-Nahverkehr ausbauen zu können, dafür sei das Bundesministerium zuständig, und die Ampel sei da mit großen Versprechungen gestartet. "Ich kann nur nach Berlin rufen: Herr Wissing, Sie sind jetzt am Zug!"

Ausbau der Zweiten Stammstrecke: Kommt alles noch viel heftiger?

Bernreiter macht noch einmal deutlich, wie schlimm es um den Ausbau der Zweiten Stammstrecke steht, laut Projektleitung sei da in Sachen Inbetriebnahme "von einem Zeitfenster bis 2037" die Rede, die Gesamtkosten könnten demnach auf bis zu 7,2 Milliarden Euro anwachsen.

Wissing rechne mit einer Kostenexplosion, hieß es am Mittwoch. In Rathaus-Kreisen ist demnach die Rede von fünf statt 3,8 Milliarden Euro, die das Projekt nun verschlingen soll – mindestens. Die Finanzierung tragen hauptsächlich Bund und Freistaat, auch die Stadt ist beteiligt.

Wer übernimmt die explodierenden Mehrkosten?

"Wir erwarten, dass die Deutsche Bahn sowohl ihre Kostenschätzung als auch ihren Zeitplan offenlegt", sagte Bernreiter mit Blick auf den seit längerem schweigsamen Maßnahmenträger. Zuletzt hatte als Startzeitpunkt 2028 im Raum gestanden.

Die Planung dafür läuft seit Jahren: Schon im Oktober 2016 hatten der Bund und der Freistaat die gemeinsame Finanzierung vereinbart, wonach der Bund 60 Prozent der förderfähigen Baukosten übernimmt.

Zugrunde lagen die damals von der Deutschen Bahn errechneten Gesamtkosten von 3,85 Milliarden Euro. Über die Übernahme der Mehrkosten dürfte es nun Diskussionsbedarf geben.