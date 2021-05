Weitere Lockerungen: Was ab der Inzidenz unter 50 in München gilt

München nähert sich immer weiter der 50er-Inzidenz-Schwelle. Wird der Wert dauerhaft unterschritten, hat das weitere Lockerungen zur Folge – allerdings nicht für alle Bereiche.

München - Die Inzidenzwerte gehen in München seit Tagen zurück: Von über 150 sank der Wert stetig unter die 100er-Grenze, mittlerweile liegt er auch fast unter dem nächsten entscheidenden Wert von 50.

Der Trend geht also weiter in die richtige Richtung. Ab der 50er-Schwelle treten laut 12. Bayerischer Infektionsschutzmaßnahmenverordnung weitere Lockerungen in Kraft. Die AZ erklärt, was dann in München gilt.

Diese Regeln gelten bei Inzidenz unter 50 in München

Die wichtigste Änderung ist wohl, dass wieder ohne vorherige Terminvergabe und Kontaktdatenerfassung geshoppt werden kann. "Click & meet" ist dann nicht mehr notwendig, eine Testpflicht gibt es ja schon derzeit nicht mehr.

Wolfang Fischer vom Innenstadthändlerverein City Partner erklärt: "Dann dürfen alle Geschäfte wieder wie die Lebensmittler, Drogerien etc. öffnen." Aber: Die Personenbeschränkung, je nach Größe des Geschäfts, bleibt (wenn auch mit mehr erlaubten Personen als derzeit). Fischer zur AZ: "Fast das Paradies."

Bei der Gastronomie gilt bei einer Inzidenz unter 50: Es dürfen wieder zwei Haushalte (maximal fünf Personen) auch ohne vorherigen Test an einem Tisch sitzen, die Testpflicht entfällt also auch hier. Unter 35 sind dann drei Haushalte mit maximal zehn Personen erlaubt. Freilich nur bei der Außengastronomie, die Innenräume müssen weiter traurig nach draußen blicken.

Testpflicht aufgehoben, Hotels dürfen Gäste empfangen

Tourismus: Auch Hotels, Ferienwohnungen und andere Beherbergungsbetriebe dürfen wieder Gäste aufnehmen.

Freizeit: Für Museen, Galerien, den Botanischen Garten oder den Tierpark Hellabrunn fällt die Terminvereinbarung weg. Dort sind dann also wieder spontanere Besuche möglich. Die FFP2-Maskenpflicht bleibt jedoch weiter bestehen.

Präsenzunterricht für alle Schularten

Schule: Bei allen Schularten gilt wieder Präsenzunterricht, Kitas werden ebenfalls wieder "normal" betrieben. Heißt: Die Notbetreuung wird aufgehoben.

Sport: Erlaubt ist kontaktfreier Sport im Innenbereich und Kontaktsport im Außenbereich. Fitnessstudios könnten dann wohl bald wieder aufsperren. Darüber hatte es in München zuletzt ja schon Verwirrung gegeben.

Was gleich bleibt: Die FFP2-Maskenpflicht im ÖPNV und im Einzelhandel sowie in Teilen der Münchner Innenstadt. Auch an den Kontaktbeschränkungen ändert sich erstmal nichts.

Erst, wenn den fünften Tag in Folge die Inzidenz unter 50 ist, kann das Kreisverwaltungsreferat eine entsprechende neue Allgemeinverfügung mit den Lockerungen erlassen. Und: Diese steht immer noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch das Gesundheitsministerium.