7-Tages-Inzidenz: Wann ist München wieder unter 50?

Wann ist München wieder unter der 50er-Inzidenz und damit einen Schritt näher an Corona-Lockerungen? Ein Inzidenz-Rechner gibt ein konkretes Datum vor.

München - Zwar sinken die Zahlen derzeit in der Landeshauptstadt, doch noch immer liegt München bei der Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohnern über der 50er-Schwelle.

Es gelten derzeit erste Lockerungen, so ist etwa die Ausgangssperre außer Kraft und Biergärten dürfen öffnen. Für die nächsten Lockerungen muss München allerdings unter die 50er-Schwelle fallen - doch wann wird das sein?



Inzidenz-Werte: Rechenmodelle zeigen Daten für Grenzwerte

Das lässt sich natürlich nicht hundertprozentig genau vorhersagen, es gibt aber gute und belastbare Rechenmodelle, mit denen eine weitere Simulation des Infektionsgeschehens möglich ist. Ein bietet etwa das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland an.

Mit Hilfe mehrerer Indikatoren und Daten (siehe unten) berechnen die Experten dort, wann Städte oder Landkreise bestimmte Grenzwerte unter- oder überschreiten. So auch für München.

Hochrechnung: München fällt Mitte Mai unter 50

Demnach könnte die Stadt München am 19. Mai wieder unter die 50er-Grenze fallen (Stand: 12.05.) Beim Landkreis kommt der Rechner auf den 17. Mai.

Dazu muss gesagt werden, dass der Rechner für die 100er-Schwelle einen Wert prognostiziert hatte, der um rund eine Woche unterschritten wurden, die reale Entwicklung war also besser als vorhergesagt. Die aktuellen Daten sind aber nun auch in das Prognosemodell eingeflossen.

Methodik: Das ZI verwendet die aktuelle Sieben-Tages-Inzidenz sowie den aktuellen R-Wert, um für eine gegebene Ziel-Sieben-Tages-Inzidenz das Datum zu berechnen, an dem diese Zielinzidenz erreicht wird. Zur Berechnung des Zeitpunkts, an dem die Zielinzidenz erreicht wird, verwendet ZI eine Formel der Zinseszinsrechnung: t=d*log(Nt/N0)/log(R). Der R-Wert (kleiner 1) entspricht "negativen Zinsen" für die Generationszeit d=5 Tage (die mittlere Zeit, bis eine neuinfizierte Person eine weitere Person ansteckt). Ausgehend vom “Startkapital”, der aktuellen Inzidenz N0, kann so dann die Zeit t bzw. den Zeitpunkt bis zum Erreichen des “Wunschkapitals”, also der Zielinzidenz Nt, bestimmt werden. Mehr Infos zu den Daten .