Weitere Corona-Maßnahme: Stadt München prüft Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen

Die Stadt prüft ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen in München, das teilte OB Dieter Reiter am Freitag mit. Das hängt auch mit der Absage der Christkindlmärkte zusammen.

München - Auf München kommt wieder ein Alkoholverbot im öffentlichen Raum zu! Die Stadt prüfe ein solches derzeit für bestimmte Zonen, teilte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Freitag mit.

Diese Entscheidung hängt auch mit der Absage der Christkindlmärkte in Bayern zusammen. "Es wäre absolut unverständlich gewesen, einerseits den Christkindlmarkt mit seinen Glühweinständen wegen Corona abzusagen, aber gleichzeitig den Alkoholkonsum auf Plätzen mit vielen Menschen weiter zuzulassen", sagte Reiter.

Das Alkoholverbot wird womöglich auch im Hinblick auf die kommende Silvesternacht geprüft. Bund und Länder einigten sich am Donnerstag auf ein Verkaufsverbot von Feuerwerkskörpern, zudem gibt es ein An- und Versammlungsverbot auf öffentlichen Plätzen. Die Kommunen selbst können laut Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nun auch bestimmte Zonen markieren, in denen ein prinzipielles Feuerwerksverbot gilt. Dies wird in München bereits getan – wie schon in den vergangenen Jahren.

Bereits im vergangenen Winter hatte es ein Alkoholverbot in München gegeben. Damals trafen sich viele Menschen trotz bestehender Ausgangsbeschränkungen und anderer Verbote zum Glühwein trinken.

OB Reiter vermisst Einheitlichkeit bei Geisterspielen

Zudem äußerte sich der Münchner OB zu einigen der Beschlüsse, die am Donnerstag bei der Ministerpräsidentenkonferenz gefasst wurden. Es sei grundsätzlich zu begrüßen, dass es von Bund und Ländern zumindest teilweise ein einheitliches Vorgehen gebe, so Reiter. Auch wenn man seiner Meinung nach darüber diskutieren könne, ob eine bundesweite 2G-Regel im Handel unbedingt notwendig sei. "Die Zahl der Kunden ist ja ohnehin begrenzt und Maskenpflicht besteht auch."

Einheitlichkeit vermisst der OB hingegen beim Profifußball: Während es im Freistaat für den Rest des Jahres Geisterspiele - also Partien gänzlich ohne Zuschauer - geben wird, wurde bei der MPK eine Maximalzahl von 15.000 Zuschauern beschlossen. Diese Entscheidung lasse laut Reiter zumindest Fragen offen. "Mir erschließt sich diese unterschiedliche Vorgehensweise nicht, vor allem wenn man bedenkt, dass die Fans aus der ganzen Bundesrepublik anreisen."