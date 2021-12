Feiern trotz Corona-Regeln: Polizei löst Party in Club auf

Mehrere Streifenwagen rückten an, nachdem Beamte im Bereich der Sonnenstraße Feiernde angetroffen hatten. Die Nachtschwärmer hatten Zugang zu einem Club, der eigentlich hätte geschlossen sein müssen.

München - Seit 24. November sind in Bayern Clubs, Diskotheken, Bars, Schankwirtschaften und Bordelle geschlossen. In der übrigen Gastro gilt eine Sperrstunde ab 22 Uhr. Aber offensichtlich halten sich nicht alle daran.

Es war gegen Mitternacht zwischen Freitag und Samstag, als einer Polizeistreife auffiel, dass in einem Club in der Sonnenstraße Betrieb herrschte. Die Beamten forderten Verstärkung an und kontrollierten den Laden.

Corona: Verstöße gegen die Allgemeinverfügung in der Sonnenstraße

Laut Polizeisprecher Michael Marienwald wurden in dem Club etwa 30 Personen angetroffen. Sie wurden angezeigt wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz und das Jugendschutzgesetz. Die Gäste bekamen allesamt Platzverweise, mussten den Club verlassen. Nach etwa eineinhalb Stunden herrschte wieder Ruhe in dem Club.

Nach AZ-Informationen hat die Party in den Räumen des Nachtclubs "Labor" am Stachus stattgefunden. Vereinbart war, dass die Gäste an der Hintertür klopfen und gegen eine Zahlung von 20 Euro eingelassen wurden.

Wie ein "Labor"-Mitarbeiter am Sonntag der AZ mitteilte, seien die Räumlichkeiten an dem Tag für eine Geburtstagsfeier untervermietet worden.