"Unerträglich": OB Dieter Reiter verurteilt Vorfälle bei Corona-Demo in München

Am Mittwochabend demonstrierten tausende in der Innenstadt, es gab dutzende Festnahmen wegen Verstößen gegen die Versammlungsauflagen. Die Fachinformationsstelle Rechtsextremismus München beobachtet eine weitere Radikalisierung.

München -Rund 3.500 Menschen waren am Mittwochabend in der Münchner Innenstadt zu der Corona-Demo gekommen, um unter anderem gegen die jetzt anlaufenden Kinder-Impfungen und eine derzeit diskutierte Impfpflicht zu demonstrieren. Es kam zu dutzenden Festnahmen.

Münchens OB Dieter Reiter (SPD) sieht die Entwicklung "mit Sorge", wie er am Donnerstag sagte. "Wenn auf Demonstrationen Gewalt ausgeübt wird, Infektionsschutzauflagen, die dem Schutz aller dienen, grob missachtet und als 'diktatorische Maßnahmen' bezeichnet werden und der Holocaust verharmlost wird, dann ist das unerträglich und überschreitet die Grenze legitimer Kritik an Coronamaßnahmen bei weitem", so der OB.

München werde "entschieden gegen demokratiefeindlichen Aktivitäten" vorgehen

Auch den Aufruf zu Gewalt gegen Politiker oder Wissenschaftler verurteilt Reiter scharf. "Wir werden entschieden gegen alle demokratiefeindlichen Aktivitäten vorgehen", so das Stadtoberhaupt.

OB Dieter Reiter (SPD). © picture alliance/dpa

Dass sich die Szene der Corona-Leugner und der sogenannten Querdenker immer weiter radikalisiert beobachtet auch die Die Fachinformationsstelle Rechtsextremismus München (firm).

"Die Stimmung wird schärfer"

"Die Stimmung in den einschlägigen Chatgruppen wird schärfer, es wird auch über illegale und gewalttätige Aktionen gesprochen. Selbst in öffentlichen Chats ist von Gewalt etwa gegen politische Entscheidungsträger*innen die Rede, Journalist*innen werden als Ziele markiert. Teile der Szene setzen die Stimmungsmache in Gewalt um, Impf- und Testzentren stehen deutschlandweit im Fokus von Angriffen. Diese Aggressionen gegen Personen und Einrichtungen, die für die Umsetzung der Infektionsschutzmaßnahmen verantwortlich sind, werden weiter zunehmen", so ein firm-Sprecher.

Auch das bayerische Landesamt für Verfassungsschutz beobachtet die Szene verstärkt, wie es auf eine AZ-Anfrage vergangene Woche hieß. Vor allem die geplante Impfpflicht werde die Szene weiter radikalisieren, fürchten die Beamten.