3.700 Menschen bei Corona-Demo in München: 28 Festnahmen

Am Mittwochabend haben in München bis zu 3.700 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Tausende Menschen versammelten sich in der Innenstadt, wie Videos auf Twitter zeigen. Viele verstießen gegen die Maskenpflicht.

16. Dezember 2021 - 06:30 Uhr | AZ

In München sind zahlreiche Gegner der Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen. (Symbolbild) © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

München - "Wir sind das Volk", skandierten zahlreiche Menschen am Mittwochabend mitten in München. Es war eine Demonstration gegen die Maßnahmen der Regierung, die Corona-Pandemie einzudämmen. Corona-Demonstration in München Dem Aufruf der Gruppierung "München steht auf" waren laut Polizei bis zu 3.700 Menschen gefolgt. Videos auf Twitter zeigen die aufgeheizte Stimmung mitten in München. Auf einem Protest-Plakat eines Teilnehmers ist zu lesen: "Der Krieg gegen Corona-Terror und die Pandemie der Hypnotisierten". Corona-Leugner skandierten Parolen gegen eine angeblich drohende "Diktatur". Mehrere Festnahmen wegen Körperverletzung und Beleidigung Die Polizei war mit 400 Beamten vor Ort. Zunächst sei es auf der genehmigen stationären Strecke auf der Ludwigstraße zwischen Schelling- und Von-der-Tann-Straße friedlich geblieben, sagt ein Polizeisprecher. Später kippte die Stimmung. Nach Angaben der Polizei, drängten etwa 500 Teilnehmer in die Theresienstraße und wurden von der Polizei gestoppt. Weitere 500 Demonstrierende hatten sich bereits zuvor von dieser Gruppe entfernt, um sich mutmaßlich gezielt in Richtung Innenstadt zu begeben. Sie gelangten über den Stachus in die Sendlinger Straße, wo sie schließlich von der Polizei angehalten wurden. Gegen 21 Uhr löste sich die Demo auf. Gegen den Versammlungsleiter wird nun wegen der Durchführung einer nicht angezeigten Versammlung ermittelt. 28 Festnahmen, 18 Anzeigen wegen Maskenpflicht-Verstoß Insgesamt wurden 28 Personen, unter anderem wegen Beleidigungs- oder Körperverletzungsdelikten, festgenommen. Zudem steuerte eine Person eine Drohne über die Versammlungsfläche und wurde deshalb wegen eines Verstoßes gegen das Luftverkehrsgesetz angezeigt. Zudem weigerten sich einige Teilnehmer, während der Demo die vorgeschriebene FFP2-Maske zu tragen. Insgesamt wurden noch während der Versammlung mehr als 18 Personen wegen erkennbarer Verstöße gegen diese Maskenpflicht angezeigt.