"Unerschütterliche Überzeugungen": Innenminister Herrmann würdigt Ex-München -OB Hans-Jochen Vogel

Seiner Heimatstadt bescherte er Olympia, danach prägte er die Bundespolitik. Zum 100. Geburtstag von Hans-Jochen Vogel erinnert Bayerns Innenminister Herrmann an dessen Prinzipien und Verdienste.

München

Zum 100. Geburtstag des früheren SPD-Vorsitzenden Hans-Jochen Vogel hat Bayerns Innenminister Joachim Herrmann den Münchner Politiker gewürdigt. "Vogel war eine beeindruckende Persönlichkeit, geprägt von unerschütterlichen Überzeugungen und Idealen, die unsere Demokratie ausmachen", sagte Herrmann bei einer Veranstaltung zum Leben Vogels in Markt Schwaben.

Vogel wäre am 3. Februar 100 Jahre alt geworden. Der ehemalige Münchner Oberbürgermeister und Bundesminister war 2020 im Alter von 94 Jahren in München gestoben.

"Sein Gewissen, seine Werte und sein Politikerethos waren ihm die wichtigsten Maßstäbe", sagte Herrmann über Vogel. "Gerade als Innenminister sind mir seine kritischen Worte zum Umgang mit dem RAF-Terror stets fest im Gedächtnis."

Erst holte er die Spiele nach München, dann ging er nach Bonn

Vogel wurde in Göttingen geboren, nach dem Zweiten Weltkrieg studierte er Jura in Marburg. Von 1960 bis 1972 war er OB in München, anschließend wechselte er in die Bundespolitik. Vogel war Bau- und Justizminister in Bonn, im Jahr 1981 für einige Monate auch Regierender Bürgermeister in Berlin. Viele Jahre war er Bundesvorsitzender der Sozialdemokraten und Fraktionschef im Bundestag.

Nach den Olympischen Sommerspielen 1972 bezog Hans-Jochen Vogel mit seiner Frau Liselotte eine Wohnung im Olympischen Dorf. (Archivbild) © -/dpa

Die Stadt München hat einen zentralen Platz im Olympiapark nach Vogel benannt, nachdem der SPD-Politiker wesentlich an der erfolgreichen Münchner Bewerbung für die Olympischen Sommerspiele 1972 beteiligt war. Später lebte Vogel im Olympischen Dorf. Sein Bruder Bernhard Vogel (1932-2025) machte Karriere in der CDU und war Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und Thüringen.