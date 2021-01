U3 und U6: Teilweise keine U-Bahnen am Wochenende

Wegen Bauarbeiten am Sendlinger Tor kommt es im Januar zu Einschränkungen im ÖPNV. Am Wochenende fährt teilweise keine U-Bahn in der Innenstadt. Die Maßnahmen im Überblick.

08. Januar 2021 - 13:43 Uhr | AZ

An den Sonntagen im Januar werden hier teilweise keine U-Bahnen fahren: Der U-Bahnhof Marienplatz. © Daniel von Loeper

München - Wegen der Modernisierung des U-Bahnhofs Sendlinger Tor kommt es auch im Januar zu Einschränkungen im Betrieb. Das teilte die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) am Freitag mit. Von den Maßnahmen sind die Linien U3 und U6 betroffen. U3 und U6: Einschränkungen am Wochenende Zwischen 9. Januar und 28. Januar müssen die beiden Linien am Wochenende teilweise unterbrochen werden: Zwischen den Haltestellen Odeonsplatz und Goetheplatz fährt von Samstagabend (ca. 21 Uhr) bis Montagmorgen (ca. 5 Uhr) keine U-Bahn. Der Betrieb läuft in dieser Zeit folgendermaßen: Im Abschnitt Odeonsplatz – Marienplatz – Sendlinger Tor – Goetheplatz fährt ein Pendelzug im 15-Minuten-Takt.

Die U3 ist zwischen Münchner Freiheit und Goetheplatz unterbrochen. Zwischen Moosach und Münchner Freiheit fährt sie im 10-Minuten-Takt, zwischen Goetheplatz und Fürstenried West alle 15 Minuten. Die MVG weist darauf hin, dass die gewohnten Busanschlüsse teilweise nicht erreicht werden können.

Die U6 ist zwischen Odeonsplatz und Implerstraße unterbrochen. Sie fährt zwischen Garching-Forschungszentrum und Odeonsplatz sowie zwischen Implerstraße und Klinikum Großhadern im 10-Minuten-Takt Die Wochenend-Einschränkungen bei der U3 und U6 im Januar. © SWM/MVG Auch unter der Woche gibt es teilweise Einschränkungen bei der U3 und U6: Die U3 fährt montags bis donnerstags jeweils ab etwa 23 Uhr bis Betriebsschluss auf ganzer Strecke im 20-Minuten-Takt. Die U6 pendelt in dieser Zeit im Norden zwischen Garching-Forschungszentrum und Münchner Freiheit sowie im Süden zwischen Fürstenried West und Implerstraße. Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) bittet ihre Fahrgäste, im von der U6 nicht bedienten Abschnitt die U3 zu nutzen. Immer wieder im Einsatz: Ein Schleifzug der MVG. © Wolfgang Wellige/SWM, MVG Im Februar sind dann die U1 und U2 betroffen Auch im Februar gehen die Bauarbeiten am Sendlinger Tor weiter: Laut MVG sind ab 29. Januar dann die Linien U1 und U2 betroffen – weitere Informationen dazu folgen.