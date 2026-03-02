U18-Wahl: So würden die Münchner Jugendlichen am Sonntag stimmen

Am Sonntag stimmen die Münchner Erwachsenen über ihren neuen Oberbürgermeister und Stadtrat ab. In einer U18-Wahl haben bereits die Münchner Jugendlichen eine Wahl abgehalten und die Ergebnisse sind teilweise überraschend.

Im Februar konnten Jugendliche und Kinder in München und im Landkreis München bei einer U18-Wahl ihre Stimmen zur Kommunalwahl 2026 abgeben. (Symbolbild)

Am 8. März findet in Bayern die Kommunalwahl 2026 statt. In München sind am Sonntag 1.097.098 Wahlberechtigte (Stand: 25. Februar 2026) dazu aufgerufen, den Oberbürgermeister, den Stadtrat und die 25 Bezirksausschüsse zu wählen. Klarheit, wie die Münchner und Münchnerinnen abgestimmt haben, wird es spätestens am Montag geben, wenn am Sonntag um 18 Uhr die Wahllokale geschlossen haben und alle Briefwahlstimmen ausgezählt wurden.

Einige Ergebnisse stehen aber schon eine Woche vor der Wahl fest, und zwar, wie die Jugendlichen in München abgestimmt hätten. Bei der, vom Kreisjugendring München veranstalteten, U18-Kommunalwahl konnten alle Minderjährigen vom 16. bis zum 27. Februar in rund 70 Wahllokalen in München ihre Stimmen abgeben. Interessierte Jugendliche konnten dort nicht nur ihre Stimmen abgeben, sondern sich auch umfangreich über die Wahl und die kandidierenden Parteien informieren.

6549 Kinder und Jugendliche nehmen in München an U18-Wahl statt: So haben sie abgestimmt

6549 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren haben sich in München an der U18-Kommunalwahl beteiligt und "ihren" Oberbürgermeister und Stadtrat gewählt. Und einer dürfte sich über das Votum der Jugendlichen besonders gefreut haben, denn wenn es nach ihnen ginge, bliebe Dieter Reiter (SPD) weiterhin Münchens Oberbürgermeister.

Jeder dritte der teilnehmenden Jugendlichen (33,4 Prozent) machte bei der OB-Wahl sein Kreuz beim aktuellen Amtsinhaber. 21,3 Prozent gaben ihre Stimmen dem OB-Kandidaten der Grünen, Dominik Krause. Mit deutlichem Abstand folgten dann auf Platz drei und vier Stefan Jagel (Die Linke) mit 12,5 Prozent, knapp vor CSU-Kandidat Clemens Baumgärtner, dem 12,4 Prozent ihre Stimme gaben. 6,3 Prozent der Jugendlichen hätten Markus Walbrunn, Kandidat der AfD, gerne als Münchner Oberbürgermeister.

Ergebnis der U18-OB-Wahl

Kandidat Partei Stimmen in Prozent Dieter Reiter SPD 33,4 Dominik Krause Grüne 21,4 Stefan Jagel Die Linke 12,5 Clemens Baumgärtner CSU 12,4 Markus Walbrunn AfD 6,3 Sonstige Kandidaten u. a. FDP, VOLT, Freie Wähler 14

Ein ähnliches Bild ergibt sich auch bei der U18-Wahl zum Münchner Stadtrat. Die aktuelle rot-grüne Koalition läge zwar in der Gunst der Jugendlichen vorn, doch mit zusammen 41,7 Prozent kämen die beiden Parteien nicht auf eine eigene Mehrheit.

U18-Wahl: Rot-Grün wieder vorn, aber ohne eigene Mehrheit

Stärkste Kraft wäre die SPD von OB Dieter Reiter, die 22,7 Prozent der Stimmen für sich verbuchen konnte. 19 Prozent der Jugendlichen würden die Grünen wählen. Auf Platz drei folgt Die Linke mit 16,5 Prozent, bei der CSU machten 14,5 Prozent ihr Kreuz. Weit dahinter, auf Platz 5, findet sich bei der U18-Wahl die AfD, für die 7,9 Prozent gestimmt haben.

Besonders stark vertreten wären die sonstigen Parteien, die zusammen 19,5 Prozent der Stimmen bekommen haben. Die stärkste wäre dabei VOLT (4,5 Prozent), gefolgt von den Freien Wählern (3,6 Prozent) und der FDP (3,2 Prozent) Die restlichen Parteien und Gruppierungen liegen allesamt unter 3 Prozent.

Ergebnis der U18-Stadtratswahl für München

Partei Stimmen in Prozent SPD 22,7 Grüne 19 Die Linke 16,5 CSU 14,5 AfD 7,9 Sonstige 19,5

Über 5000 Jugendliche im Landkreis München wählen ihren Landrat

Auch im Landkreis München wurden die Jugendlichen und Kinder zur U18-Wahl aufgerufen. Insgesamt 5252 von ihnen sind diesem Ruf gefolgt und haben, in 35 Wahllokalen, ihre Stimme zur Wahl des künftigen Landrats oder der zukünftigen Landrätin abgegeben.

Sechs Kandidaten standen zur Wahl und nach Auszählung der Stimmen ist klar: Der aktuell amtierende Landrat Christoph Göbel (CSU) hat mit 28,5 Prozent das beste Ergebnis eingefahren und bliebe, wenn es nach den Jugendlichen ginge, damit weitere sechs Jahre im Amt.

Kandidat Partei Stimmen in Prozent Christoph Göbel CSU 28,5 Wolfgang Panzer SPD 22,9 Marion Seitz Bündnis90/Die Grünen 18,7 Katharina Diem FDP 12 Gerald Otten AfD 9,5 Nikolaus Kraus Freie Wähler 8,4

Hinter Göbel folgen Wolfgang Panzer von der SPD (22,9 Prozent) und die Grünen-Politikerin Marion Seitz, die 18,7 Prozent der Stimmen bekam. Mit weitem Abstand dahinter folgt Katharina Diem von der FDP mit 12 Prozent. Gerold Otten, Kandidat der AfD und Nikolaus Kraus von den Freien Wählern kommen bei der U18-Wahl mit 9,5 bzw. 8,4 Prozent nur auf ein einstelliges Ergebnis.