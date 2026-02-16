Der AZ-Wahlhelfer: Vergleichen Sie Ihre Meinungen mit denen der Parteien

Am 8. März entscheidet München bei der Kommunalwahl über Stadtrat, Oberbürgermeister und Bezirksausschüsse. Mit dem AZ-Wahlhelfer können Sie Ihre Meinung schnell und einfach mit den Positionen der Parteien vergleichen.

Am 8. März finden wieder Kommunalwahlen statt, bei denen der Stadtrat, der Oberbürgermeister sowie die Bezirksausschüsse gewählt werden. Dabei ist es gar nicht so leicht, einen Überblick über die Positionen der Parteien zu behalten. Der AZ-Wahlhelfer hilft Ihnen dabei!

Die AZ-Redaktion hat einen Fragenkatalog mit 22 politischen Themen von ÖPNV über Wohnungsbau bis hin zu Kultur und Freizeit zusammengestellt und die derzeitigen Stadtratsparteien zu ihren Positionen befragt. Eine Anfrage an die Alternative für Deutschland (AfD) blieb unbeantwortet.

Mithilfe unseres Wahlhelfers können Sie ihre eigene Meinung mit der der Parteien vergleichen. Klicken Sie dazu einfach auf den folgenden Button.

So bedienen Sie den AZ-Wahlhelfer

Nach dem Klick auf "Start" gelangen Sie zu den 22 Fragen. Diese können Sie jeweils mit "Stimme zu", "Neutral" oder "Stimme nicht zu" beantworten. Falls Sie sich unschlüssig sind, können Sie Fragen auch überspringen. Klicken Sie auf die jeweilige Fragenummer, wenn Sie zu einem vorherigen Thema zurückkehren möchten.

Vergleichen Sie mit dem AZ-Wahlhelfer Ihre Meinung mit denen der derzeitigen Stadtratsparteien. © AZ

Nach Beendigung des Fragebogens erhalten Sie eine Übersicht, wie Ihre Antworten mit denen der jeweiligen Parteien übereinstimmen. Mit einem Klick auf "Antworten der Parteien anzeigen" können Sie sich die Positionen der Parteien im Detail ansehen. Falls Sie von vorne beginnen möchten, können Sie den Wahlhelfer jederzeit mit "Fragebogen neu starten" zurücksetzen.

Der AZ-Wahlhelfer basiert auf dem kostenlosen und quelloffenen Tool " ", das durch die AZ in Styling und Funktion angepasst wurde. Es handelt sich hier um keine Wahlempfehlung, sondern um ein Informationsangebot zu Wahlen.