Trotz astronomisch hoher Kosten: Stadtrat sagt "Ja" zur U9

Die grün-rote Regierungskoalition im Stadtrat, die CSU-Fraktion und auch der OB haben sich im Vorfeld für den Bau ausgesprochen, der 662 Millionen Euro kosten soll.

München - Der Stadtrat hat sich in der Vollversammlung am Mittwoch nach langer Debatte entschieden: Die U9 soll definitiv gebaut werden. Konkreter ging es bei dem Entscheid allerdings nur darum, ob die geplante Haltestelle am Hauptbahnhof bereits gebaut werden soll: Für insgesamt 662 Millionen Euro – 562 Millionen Euro Baukosten und nochmal 100 Millionen Euro Planungskosten.

"Ich weiß, dass viele Bauchgrummeln haben, meine Begeisterung ist auch überschaubar – aber ich weiß, dass es eine Zukunftsentscheidung ist", sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Mittwoch in der Vollversammlung mit Blick auf die noch ungeklärte Finanzierung.

Bei "Nein" zur U9: Bau der Zweiten Stammstrecke hätte sich weiter verzögert

Der Entscheid ist kaum trennbar mit dem Bau der zweiten Stammstrecke verknüpft, um den in den vergangenen Monaten ein heftiges Gezerre zwischen Stadt, Freistaat, Bund und Deutscher Bahn entstanden ist, weil eine Kostenexplosion und massive Bauzeitverlängerung ans Licht kamen. Hätte der Stadtrat am Mittwoch "Nein" gesagt, hätte sich auch die zweite Stammstrecke noch mehr verzögert.

Die Stadt hält sich nun mit dem Entscheid die Option auf eine neue U-Bahn-Trasse offen, von einigen "Bypass" genannt – geht dafür aber das Risiko ein, sich um viele Milliarden Euro verschulden zu müssen. Hätte sich der Stadtrat dagegen entschieden, das Projekt "U9-Entlastungsspange" weiter zu verfolgen, wäre ein dreistelliger, bereits investierter Millionenbetrag versenkt worden.

Die CSU-Stadträtin Veronika Mirlach sagt dazu: Der Freistaat sei bereit, "den Bau der U9 mit allen verfügbaren Möglichkeiten zu fördern. Dafür ist es unabdingbar, dass der Bund maßgebliche Mittel bereitstellt. Jetzt liegt der Ball bei der Ampel-Regierung in Berlin. Wir fordern Grüne, SPD und FDP auf, bei ihren Parteifreunden auf allen Ebenen die Weichen für die U9 zu stellen.“

U9: Nord-Süd-Trasse soll Entlastung bringen

Es geht um eine Trasse, die die in Spitzenzeiten schon jetzt teils überfüllten U-Bahn-Strecken in Nord-Süd-Richtung sowie die Innenstadtbahnhöfe entlasten soll – ein Bypass gegen den Verkehrsinfarkt. Das Komplizierte daran: Obwohl noch gar nicht feststeht, ob die Trasse überhaupt gebaut und finanziert werden kann, müssen einige Arbeiten schon jetzt im Zuge der Bauarbeiten zur zweiten S-Bahn-Stammstrecke vorgenommen werden – vor allem der im Zweifel später nötige neue U-Bahnhof unterm Münchner Hauptbahnhof.

Die Stadtkämmerei hingegen hatte klipp und klar betont: "Wir empfehlen aus der Vorhaltemaßnahme (...) auszusteigen." Die Begründung: Selbst wenn für die U9 später unerwartet viele Fördergelder flössen, sei die von der Kommune noch aufzunehmende Summe zu viel für den klammen Stadtsäckel. Die derzeit auf rund vier Milliarden Euro geschätzten Baukosten dürften demnach bis zur geplanten Fertigstellung Ende der 2030er Jahre auf neun bis zehn Milliarden Euro steigen. Davon müsste München selbst im günstigsten Szenario 6,2 bis 6,7 Milliarden Euro alleine tragen.