Wegen Regenbogenflagge: 13-Jährige im Hirschgarten geschlagen

Eine Schülerin ist im Hirschgarten von zwei Jugendlichen attackiert worden, weil sie eine Regenbogenflagge dabei hatte. Ein 14-Jähriger wollte helfen und wurde selbst zum Opfer.

Neuhausen - Am späten Samstagnachmittag ist eine 13-Jährige von einem Münchner attackiert worden, vermutlich weil sie eine Regenbogenflagge mit sich führte. Gegen 17.30 Uhr war die Jugendliche mit Freunden im Hirschgarten. Plötzlich kam ein 18-Jähriger auf sie zu, pöbelte sie zunächst an und griff sie dann auch körperlich an, berichtet die Polizei.

14-jähriger Helfer wird ebenfalls angegriffen

Ein 14-Jähriger kam der Schülerin zu Hilfe, woraufhin der 18-Jährige und ein noch unbekannter zweiter Täter auch auf ihn losgingen. Der Schüler fiel zu Boden , die beiden ließen dennoch zunächst nicht von ihm ab und flüchteten schließlich.

Die zwei Schüler wurden vom Rettungsdienst versorgt. Die Polizei fahndete nach den Angreifern und konnte den 18-Jährigen nach kurzer Zeit stellen und festnehmen, er wurde nach der Sachbearbeitung wieder entlassen. Die Suche nach dem zweiten Beschuldigten verlief bislang ohne Erfolg.

Polizei sucht zweiten Täter

Das Kriminalfachdezernat 4 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere in Bezug auf den zweiten Tatverdächtigen, werden gebeten, sich mit dem Kriminalfachdezernat 4 unter der Telefonnummer 089/630070 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.