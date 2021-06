Versuchtes Tötungsdelikt an der Reichenbachbrücke: Polizisten retten Münchner das Leben

Am frühen Sonntagmorgen hat ein Unbekannter auf der Reichenbachbrücke drei Personen verletzt. Ein 28-Jähriger erlitt schwerste Stichverletzungen im Halsbereich. Die Polizei bittet nun um Fotos oder Videoaufnahmen.

Isarvorstadt - Ermittelt wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts: Am vergangenen Sonntag (20. Juni) kam es gegen 3.50 Uhr auf der Reichenbachbrücke zu einem Angriff einer bislang unbekannten männlichen Person auf drei Personen. Ein 28-Jähriger wurde dabei schwer am Hals verletzt, Polizisten retteten ihm vermutlich das Leben.

Unbekannter geht mit Flasche auf Münchner los

Den Beamten zufolge war ein 37-Jähriger aus dem Landkreis Rosenheim mit dem unbekannten Täter in Streit geraten. Dieser ging mit einer Flasche auf den Rosenheimer los und verletzte ihn ihm Gesicht. Aufgrund dieser Auseinandersetzung wollte ein 28-jähriger Münchner den Notruf verständigen. Der Unbekannte ging daraufhin vermutlich ebenfalls mit einer Flasche oder einem abgebrochenen Flaschenrest auf ihn los und traf ihn am Hals.

Der 28-Jährige erlitt durch den Angriff eine schwerwiegende und tiefe Halsverletzung, die durch hinzukommende Polizeibeamte bis zum Eintreffen des Rettungsdiensts abgedrückt werden musste. Er wurde zur

stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert. Mittlerweile ist er laut Polizei außer Lebensgefahr.

Eine 19-jährige Bekannte (mit Wohnsitz im Landkreis München) des Opfers wurde zudem durch einen Flaschenwurf von Seiten des Täters leicht am Kopf verletzt. Der 37-Jährige erlitt mehrere Verletzungen im

Gesichtsbereich und musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden.

Polizei richtet Upload-Portal für Fotos oder Videos ein

Der Täter konnte noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte vom Tatort in Richtung Erhardtstraße flüchten. Die Mordkommission München (Kommissariat 11) hat noch in der Nacht die Ermittlungen übernommen und bittet nun um Zeugenhinweise. Vor allem suchen die Beamten nach Video- oder Fotoaufnahmen aus dem relevanten Zeitraum. Zu diesem Zweck wurde ein , worüber in der Nacht anwesende Personen Bild- und Videodateien hochladen können.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, dunkle Hautfarbe, 20 - 35 Jahre alt, 170 - 180 cm groß, schlank, kurze dunkle Haare (verm. mit Side- oder Undercut); bekleidet entweder mit olivgrünem, rotem oder einem schwarzen T-Shirt mit weißer Aufschrift, ggf. Druckknöpfe an den Gesäßtaschen einer dunklen Hose, es wurde auch ein möglicherweise medizinischer Verband an einem Ellenbogen des Täters beschrieben, wobei hierbei auch an einen dort getragenen Mund-Nasenschutz zu denken wäre.

