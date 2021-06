München-Bogenhausen: Aus RTW gestürzt - Mann attackiert Retter und stirbt - LKA ermittelt

Das Opfer sollte ins Krankenhaus gebracht werden, wehrte sich aber heftig und attackierte Rettungskräfte und Polizei. Die Identität des Mannes ist noch unklar.

Die Polizei musste den Flüchtigen fesseln, am Ende starb der Mann in einer Klinik (Symbolbild).

Bogenhausen - Gerufen worden war die Polizei am Sonntagnachmittag, weil Zeugen einen halbnackten und hilflos wirkenden Mann in einer Einfahrt in der Elektrastraße bemerkt hatten. Eine Streife sah sich die Situation vor Ort an und verständigte den Rettungsdienst, dessen Besatzung den Mann zur Abklärung in eine Klinik fahren sollte.

Polizeiliche Maßnahmen waren weiter nicht erforderlich - erst einmal. Denn rund 40 Minuten später meldete die Rettungswagenbesatzung, dass der Mann sie gerade mit einem spitzen Gegenstand attackiert habe und aus dem RTW geflüchtet sei.

Mann greift Retter an und spring aus RTW

Mehrere Streifen fahndeten nach dem Patienten, schließlich konnte er an der Leopold-, Ecke Johann-Fichte-Straße entdeckt werden. Dieses Mal fesselten ihn die Beamten und brachten ihn erneut in den Rettungswagen.

Doch dem Mann gelang es, sich aus der Fixierung zu befreien. Sofort ging er auf einen Polizisten los, der ihm RTW stand, und biss diesem in den Oberschenkel. Es kam zu einem Gerangel, in folge dessen beide aus dem noch stehenden Rettungswagen stürzten. Weil sich der Mann nun kurzzeitig beruhigte, begannen die Sanitäter, ihn auf der Straße weiter medizinisch zu versorgen. Doch auch dagegen wehrte sich der Mann wenig später vehement - kurz darauf erlitt er einen Atemstillstand.

LKA ermittelt: Unbekannter stirbt nach Atemstillstand

Die Polizeibeamten und der Notarzt begannen sofort mit der Reanimation. Wenige Stunden später verstarb der Mann dann in einer Klinik. Eine Obduktion am Montagnachmittag soll klären, was die genaue Todesursache ist. Da der Mann keinerlei Ausweispapiere bei sich hatte, sind seine Identität und sein Alter ebenfalls noch unklar.

Ob der Atemstillstand im Zusammenhang mit den polizeilichen Maßnahmen steht, wird nun vom Bayerischen Landeskriminalamt in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft München I untersucht.