Ehefrau getötet: Münchner verletzt sich selbst und gesteht direkt nach der Tat

Ein Beamter hat am Sonntag einen blutenden Mann vor der Polizeiinspektion in Neuhausen gefunden. Der 37-Jährige sagte, er habe seine Frau umgebracht. Wenig später entdeckt die Polizei tatsächlich die Leiche der 31-Jährigen in der Wohnung.

21. Juni 2021 - 12:50 Uhr | AZ

Der verletzte Mann hat die Tat vor der Polizeiinspektion in Neuhausen gestanden. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa