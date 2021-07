Gewalt-Exzess am Harras: Decken-Mann tritt Frau gegen den Kopf

Eine Frau wurde am Mittwochmorgen völlig unvermittelt am S-Bahnhalt Harras attackiert. Der Mann, der sie in den Schwitzkasten genommen hatte, trug weder Schuhe noch Oberteil.

14. Juli 2021 - 12:30 Uhr | AZ

Der Vorfall hat sich am Bahnsteig des S-Bahnhalts Harras ereignet. (Archivbild) © dpa