Unfallursache Ohnmacht: Fahrerin verliert Kontrolle über Pkw

Erneut verliert eine Pkw-Fahrerin die Kontrolle und schädigt einen Unbeteiligten. Der 78-jährige Fußgänger muss schwer verletzt ins Krankenhaus.

Obersendling - Am Sonntag war es in Giesing zu einem skurrilen Unfall an der Tegernseer Landstraße gekommen. Ein Audi-Fahrer (50) geriet in die Gegenfahrbahn, rammte einen Motorradfahrer (32), der verkehrsbedingt stand (offener Beinbruch) streifte zwei parkende Pkw und blieb am Mauerwerk eines Blumenladens hängen. Schnell fragten sich Beobachter: Wie konnte das passieren?

Pkw-Fahrerin fällt in Ohnmacht - und verursacht Unfall

Laut Polizei steht nun die Unfallursache fest: Der Audi-Fahrer aus Landsberg war in Ohnmacht gefallen, hatte daher ungewollt beschleunigt, das Lenkrad verrissen und so die Kontrolle über sein Auto verloren.

Umso skurriler, dass am Montagmorgen erneut ein ähnlicher Unfall passierte. Wieder traf es einen völlig Unbeteiligten. Eine Pkw-Fahrerin (39) kam auf der Aidenbachstraße stadteinwärts von der Fahrbahn ab und rammte eine Bushaltestelle, wo ein Senior (78) auf den Bus wartete.

Unfall auf der Aidenbachstraße: 78-Jähriger schwer verletzt

Der Mann wurde auf den Radweg geschleudert und verletzte sich schwer. Er trug mehrere Brüche und eine Kopfverletzung davon. Sein Zustand ist laut Polizei stabil.

Auch hier gab die (leicht verletzte) Fahrerin an, kurz vorher in Ohnmacht gefallen zu sein und daher die Kontrolle über ihren Mercedes verloren zu haben.