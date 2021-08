Versuchter Totschlag im Juni? Polizei München nimmt zweiten Tatverdächtigen fest

Jugendliche haben Anfang Juni Mitglieder einer anderen Gruppe mit einem Messer verletzt. Die Polizei nahm einen 16-Jährigen fest, nun klickten bei einem zweiten Tatverdächtigen die Handschellen.

Berg am Laim - Anfang Juni haben die Fahnder ein erstes Mal zugeschlagen und einen 16-Jährigen widerstandslos festgenommen, dem ein versuchtes Tötungsdelikt vorgeworfen wird. Mehr als zwei Monate nach der Tat nahmen die Beamten der Mordkommission jetzt einen zweiten Tatverdächtigen, einen 17-Jährigen aus München, fest. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Zugetragen hatte sich alles bereits Anfang Juni: Am 6.6. waren die beiden Tatverdächtigen zusammen mit Freunden in einer Grünanlage in Berg am Laim.

Mit Messer zwei Jugendliche schwer verletzt

Bei einer Auseinandersetzung griff der 16-Jährige zwei Jugendliche einer anderen Gruppe mit einem Messer an. Sie erlitten teils schwere Verletzungen.

Die Kapitalabteilung der Staatsanwaltschaft München I bewertete den Messerangriff nun als als versuchtes Tötungsdelikt und beantragte einen Haftbefehl gegen den 16-Jährigen, der vom Ermittlungsrichter des Amtsgerichts München erlassen wurde.

Tatverdächtige in U-Haft

Mittlerweile konnte auch ein Mittäter ermittelt werden. Am Donnerstagvormittag konnten die Polizisten den 17-Jährigen an seiner Wohnanschrift antreffen. Die Staatsanwaltschaft München I erwirkte einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags gegen ihn.

Beide Tatverdächtigen sitzen in U-Haft, die Ermittlungen dauern derweil noch an.