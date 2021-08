Wohnung zerstört: Mitbewohner gehen im Streit mit Eisenstangen aufeinander los

Am Mittwoch ist ein Streit unter Mitbewohnern völlig eskaliert. Beide Männer gingen mit Eisenstangen aufeinander los – dabei wurde fast die gesamte Wohnungseinrichtung zerstört.

Berg am Laim - Der Grund für den Streit ist noch unklar, fest steht aber: die Auseinandersetzung war heftig – und ist völlig eskaliert!

Wie die Polizei berichtet, wurde am Mittwochvormittag eine Auseinandersetzung mit Verletzten über den Notruf gemeldet. Bereits als die ersten Streifenwagen an der Wohnung in Berg am Laim eintrafen, kam ein 19-jähriger Münchner auf sie zu, der von einem 48 Jahre alten Münchner verfolgt wurde. Beide hatten jeweils eine Eisenstange in der Hand und waren verletzt.

Beide wurden vorläufig festgenommen und vom Rettungsdienst untersucht. Während der 48-Jährige nach kurzer Zeit wieder entlassen werden konnte, kam der Jüngere mit Verdacht auf Kopfverletzungen ins Krankenhaus.

Wohnungseinrichtung bei Streit zerstört

Erste Ermittlungen vor Ort ergaben, dass die beiden Männer zusammenwohnen und plötzlich in Streit geraten sind. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung gingen beide mit den Eisenstangen aufeinander los und zerstörten dabei laut Polizei auch fast die gesamte Wohnungseinrichtung. Eine Gefahr für Unbeteiligte bestand dabei jedoch zu keiner Zeit.

Nun wird wegen wechselseitiger gefährlicher Körperverletzung ermittelt.