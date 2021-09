In Isar gefallen: Toter ist identifiziert

Der Mann war nach seinem Sturz in die Isar im Krankenhaus verstorben. Jetzt gelang es der Polizei, die Identität des Toten zu ermitteln.

Der Mann war auf Höhe der Reichenbachbrücke in die Isar gestürzt. (Archivbild)

Isarvorstadt - Die Münchner Polizei hat den bislang unbekannten Toten, der Ende August in die Isar gefallen war, identifiziert. Bei ihm handelt es sich den Angaben zufolge um einen 92-jährigen Münchner.

Der Mann war am vorletzten August-Wochenende an der Reichenbachbrücke in die Isar gefallen. Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen starb er später im Krankenhaus, trotz zwischenzeitlicher Reanimation. Die Ermittler gehen von einem Sturz aus, Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden hätten sich nicht ergeben.

Nach drei Wochen Ermittlungen gelang es nun, die Identität des Toten zu klären.