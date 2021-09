Hilflos im Wasser: Feuerwehr rettet Mann aus der Isar

Eine Passantin hat am Dienstag den Notruf alarmiert, weil sie einen hilflosen Mann in der Isar entdeckte.

Au - Am Dienstag hat eine Frau einen hilflosen Mann in der Isar entdeckt, Einsatzkräfte konnten ihn retten. Wie die Feuerwehr mitteilte, alarmierte eine Spaziergängerin mittags den Notruf, weil sie einen scheinbar hilflosen Mann in der Isar nahe der Ludwigsbrücke sah, der nicht auf Zurufe reagierte.

Mann kann eigenständig ans Ufer

Ein Großaufgebot an Einsatzfahrzeugen und zwei Hubschraubern machte sich umgehend auf den Weg. Mithilfe eines Hubschraubers konnte der etwa 30-Jährige gesichert werden und über eine Steckleiter eigenständig ans Ufer gelangen.

Das Team eines Notarztwagens brachte den Mann zur weiteren Kontrolle in eine Klinik. Im weitläufigen Bereich der Isar kam es zum Zeitpunkt der Rettung zu Verkehrsbehinderungen.