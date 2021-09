In Isar gesprungen: 13-Jähriger rettet Kind vor dem Ertrinken

Das Kind war - obwohl es nicht schwimmen kann - in den Kanal gesprungen. Der 13-Jährige erkannte die Situation, sprang hinterher und rettete den Bub.

Die beiden Kinder waren von der Thalkirchner Brücke in den Isarkanal gesprungen. (Archivbild)

Thalkirchen - Am vergangenen Donnerstagnachmittag wurde ein 13-Jähriger zum Lebensretter: Beim Gassigehen entdeckte der Teenager ein Kind im Isarkanal – und rettete es vor dem Ertrinken.

Der Jugendliche schaffte es, den Siebenjährigen an Land zu ziehen. Das Kind war zuvor mit einem Zehnjährigen von der Thalkirchner Brücke in den Isarkanal gesprungen – obwohl er nicht schwimmen konnte. Beide Kinder bekamen in der Strömung Probleme, der Ältere konnte dem anderen nicht helfen.

Teenager rettet Kind aus der Isar

Passanten hatten in der Zwischenzeit auch die Polizei alarmiert, die den 13-Jährigen nach seiner Rettungsaktion nach Hause brachte. Die beiden Kinder wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

In diesem Zusammenhang warnt die Münchner Polizei davor, sich ohne ausreichende Schwimmkenntnisse insbesondere in unbekannte offene Gewässer zu begeben. Bei fließenden Gewässern erhöht sich die Gefahr durch Treibgut und Strömung.