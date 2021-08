Verdächtiges Paket vor V-Markt - Großeinsatz der Polizei

Ein Mitarbeiter hat am Dienstag ein verdächtiges Paket entdeckt und die Polizei verständigt.

Ramersdorf - Großeinsatz der Polizei am Dienstagmorgen! Ein verdächtiges Paket vor dem V-Markt hat in Ramersdorf für Aufregung gesorgt.

Wie die Polizei mitteilt, hat ein Mitarbeiter am frühen Morgen vor der Warenannahme eines Supermarkts an der Balanstraße ein Paket entdeckt, das Unbekannte während der Nacht dort abgestellt haben. Der Mann öffnete es und fand darin verschiedene Gegenstände, die ihm in Kombination sonderbar und verdächtig vorkamen. Er verständigte die Polizei.

Keine Gefahr für Kunden

Münchner Beamte und Einsatzkräfte des Landeskriminalamts machten sich sofort auf den Weg und überprüften das Paket. Es stellte sich heraus, dass es sich um eine ungefährliche Zusammenstellung handelte, die aber womöglich den Eindruck erwecken sollte, dass es eine Brandvorrichtung sein könnte.

Während des Einsatzes musste ein Teil des Geschäfts geräumt werden. Für die Kunden bestand zu keiner Zeit eine Gefahr. Das Kommissariat 13 hat die Ermittlungen übernommen.