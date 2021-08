Münchner rast mit über 100 km/h über die Ingolstädter Straße

Ein 21-jähriger Münchner ist am vergangenen Freitagabend deutlich zu schnell auf der Ingolstädter Straße unterwegs gewesen. Statt der erlaubten 50 km/h fuhr er in der Spitze mit Tempo 107.

Am Hart - Wieder einmal hat die Polizei einen Raser auf der Ingolstädter Straße gemessen. Wie die Polizei München berichtet, führten Beamte der Inspektion in Milbertshofen am vergangenen Freitag Kontrollen auf der vielbefahrenen Straße durch.

Um 21 Uhr konnten sie einen VW messen, der in der Spitze 107 km/h fuhr – erlaubt ist dort eigentlich "nur" Tempo 50. Den 21-jährigen Münchner erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 560 Euro, zwei Punkte im Verkehrszentralregister sowie ein Fahrverbot von zwei Monaten.