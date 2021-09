Daglfing: Frau (89) nach Unfall mit Rangierzug verstorben

Ein Zugführer hat eine schwerverletzte 89-Jährige entdeckt. Vorher soll sich zwischen ihr und einem Rangierzug ein Unfall ereignet haben.

Daglfing - Nach dem tragischen Rangierzugunglück im August ist die 89-jährige Frau nun an den Folgen des Unfalls gestorben. Das teilte die Münchner Polizei am Donnerstag mit.

Ende August hatte ein Zugführer die Frau im Gleisbereich an der Grasbrunner Straße in Daglfing entdeckt. Die 89-Jährige musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ging in ihren Ermittlungen davon aus, dass die Frau wohl von einem Rangierzug erfasst worden war.