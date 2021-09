Aschheim: Eine Tote und zwei Verletzte nach Frontalcrash

Die 52-Jährige war mit ihrem Auto in den Gegenverkehr geraten und musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden.

Die Renault-Fahrerin war in den Gegenverkehr geraten und mit einem BMW zusammengestoßen. Die Frau starb noch an der Unfallstelle.

Aschheim - Tödlicher Verkehrsunfall in Aschheim auf der vielbefahrenen B471. Wie die Polizei berichtet, geriet dort am Dienstagnachmittag eine 52-Jährige mit ihrem Renault in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden BMW.

Die 52-Jährige aus dem Landkreis Freising wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät herausgesschnitten werden. Rettungskräfte versuchten noch, sie zu reanimieren, doch ihre Verletzungen waren zu schwer. Die Frau starb noch am Unfallort.

Die beiden Insassen des BMW wurden in Krankenhäuser gebracht. © Thomas Gaulke

Eine Tote und zwei Verletzte bei Unfall auf B471

Die 69 Jahre alte Fahrerin des BMW und ihre 80-jährige Beifahrerin aus dem Landkreis München wurden mit mehreren Brüchen in Krankenhäuser gebracht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die B 471 für mehrere Stunden gesperrt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Die Verkehrspolizei führt die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Klärung der genauen Unfallursache.