Fürstenfeldbruck: Sieben Verletzte nach schwerem Unfall auf der B2

Heftiger Verkehrsunfall im Landkreis Fürstenfeldbruck: Nach der Kollision auf der B2 mit drei Fahrzeugen mussten am Freitag sieben Menschen mit zum Teil schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Fürstenfeldbruck - Die Polizei Germering ermittelt zu den genauen Hintergründen und zur Ursache des Unfalls, die Staatsanwaltschaft veranlasste ein unfallanalytisches Gutachten und die Sicherstellung der drei beteiligten Fahrzeuge: Sieben Menschen sind bei einem Unfall auf der Bundesstraße 2 an der Einmündung zur Roggensteiner Allee teils schwer verletzt in mehrere Krankenhäuser gekommen.

Wie die Polizei weiter berichtet, befuhr ein grauer Opel Astra am Freitag gegen 18 Uhr nach ersten Erkenntnissen von Puchheim kommend die B2 in Richtung Fürstenfeldbruck und überholte ein Auto, das gerade in die Roggensteiner Allee abbiegen wollte.

Drei Autos kollidieren nach Überholvorgang auf der B2

Der graue Opel Astra fuhr dabei frontal in einen blauen 1er BMW, der sich aus Richtung Fürstenfeldbruck kommend auf dem Abbiegestreifen zum Abbiegen in die Roggensteiner Allee eingeordnet hatte.

Durch den Aufprall wurde der blaue 1er BMW gegen die Leitplanke geschleudert, während der graue Opel Astra anschließend noch in einen ebenfalls zum Abbiegen auf dem Abbiegestreifen eingeordneten grauen Ford Mondeo krachte.

Sieben Verletzte nach Unfall auf der Bundesstraße 2

Der 45-jährige Fahrer des Opel Astra sowie seine beiden 51- und 55-jährigen Beifahrer wurden bei den Zusammenstößen schwer verletzt. Sie wurden in verschiedene Krankenhäuser gebracht.

Der 21-jährige Fahrer des blauen 1er BMW sowie seine drei 50-, 55- und 58-jährigen Mitinsassen kamen ebenfalls "mit mittelschweren bis schweren Verletzungen" in mehrere Kliniken. Der 44-jährige Fahrer des grauen Ford Mondeo sowie seine beiden 11- und 13-jährigen Kinder wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Unfall auf der B2: Bundesstraße für über sechs Stunden gesperrt

Der graue Opel Astra war laut Polizei ein Totalschaden, der blaue 1er BMW und der graue Ford Mondeo gelten als wirtschaftliche Totalschäden. Insgesamt schätzt die Polizei den Schaden an den drei Fahrzeugen auf etwa 50.000 Euro.

Die Feuerwehren mehrerer Gemeinden - unter anderem aus Alling, Eichenau und Puchheim-Ort -, neun Rettungswagen und Notärzte aus den Landkreisen Fürstenfeldbruck und Starnberg, drei Rettungshubschrauber, die Straßenmeisterei Dachau sowie mehrere Polizeistreifen der Polizei Germering und des Einsatzzuges Fürstenfeldbruck waren bei dem Unfall im Einsatz. Die B2 war für mehr als sechs Stunden in diesem Bereich gesperrt und konnte erst gegen 0.30 Uhr wieder freigegeben werden.

Zeugenaufruf: Wer Angaben zum Unfallhergang machen kann - hier ist insbesondere die Fahrerin/der Fahrer in dem vom grauen Opel Astra überholten Auto gefragt - wendet sich bitte an die Polizeiinspektion Germering (Telefon 089/8941570).