Großeinsatz: Penny-Markt an A9 komplett niedergebrannt

Die Feuerwehr kann ein Abbrennen des Gebäudes nicht mehr verhindern - verletzt wurde niemand.

Allershausen - Großalarm am Freitagmorgen für die Feuerwehren in Allershausen. Am Morgen ging ein 1.500 Quadratmeter großer Penny-Supermarkt an der Anschlussstelle Allershausen der A9 vollständig in Flammen auf.

Zunächst war wohl ein Hendl-Grillwagen, der unter dem hölzernen Vordach abgestellt war, in Brand geraten. Die Flammen griffen dann rasch auf den kompletten Dachstuhl des Gebäudes über. Es gelang den zahlreichen im Einsatz befindlichen Feuerwehren dann nicht mehr, ein Abbrennen des Gebäudes zu verhindern.

Penny-Markt brennt komplett aus

Über KatWarn und Verkehrsservice wurden Warnungen vor der extremen Rauchentwicklung gesendet, eine benachbarte Tankstelle wurde aus Sicherheitsgründen geschlossen. Der Rauch zog nach Westen, direkt ins Ortsgebiet Allershausen.

Erst nach über einer Stunde war der Großbrand unter Kontrolle. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.