Versuchter Mord? Polizei München nimmt 16-Jährigen fest

Der Jungendliche hatte Anfang Juni in München zwei Personen mit einem Messer verletzt. Die Staatsanwaltschaft wertet das nun als versuchtes Tötungsdelikt.

Berg am Laim - Am Donnerstagmorgen schlugen die Fahnder zu: Beamte der Mordkommission haben einen 16-Jährigen widerstandslos festgenommen, dem ein versuchtes Tötungsdelikt vorgeworfen wird, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Zugetragen hatte sich alles bereits Anfang Juni: Am 6.6. war der 16-Jährige zusammen mit Freunden in einer Grünanlage in Berg am Laim.

Mit Messer zwei Jugendliche schwer verletzt

Bei einer Auseinandersetzung griff der 16-Jährige zwei Jugendliche einer anderen Gruppe mit einem Messer an. Sie erlitten teils schwere Verletzungen.

Die Kapitalabteilung der Staatsanwaltschaft München I bewertete den Messerangriff nun als als versuchtes Tötungsdelikt und beantragte einen Haftbefehl gegen den 16-Jährigen, der vom Ermittlungsrichter des Amtsgerichts München erlassen wurde.

Die Ermittlungen zur Tat und zum Motiv dauern derweil noch an. Der 16-Jährige sitzt nun in U-Haft.