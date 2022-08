Schiefgegangener Drogendeal in Riem? 21-Jähriger getötet – Täter auf der Flucht

Das Opfer und ein 16-jähriger Begleiter aus Coburg waren wohl nach München gekommen, um Drogen zu kaufen. Während des Deals mit den Unbekannten wurde der 21-Jährige so schwer verletzt, dass er am Sonntag im Krankenhaus starb.

Riem - Am Wochenende ist in München ein 21-Jähriger getötet worden. Von dem Täter fehlt jede Spur, die Ermittler suchen dringend nach Zeugen.

Wie die Polizei berichtet, waren am vergangenen Samstag ein 21-Jähriger und ein 16-Jähriger aus Coburg in Riem unterwegs. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollten die beiden dort Drogen kaufen. Am U-Bahnhof Messestadt Ost trafen sie sich mit drei bislang unbekannten Männern und begaben sich in eine nahe gelegene Grünanlage.

Riem: 21-Jähriger erliegt schwersten Verletzungen

Das spätere Opfer und einer der Unbekannten verließen die Fünfergruppe und gingen wohl in ein Wohnanwesen. Dort kam es zu einer Auseinandersetzung, der Grund ist unklar.

Gegen 17.25 Uhr kehrte der Coburger schwer verletzt zum 16-Jährigen zurück und brach zusammen. Eine Anwohnerin bemerkte die Situation und alarmierte den Notruf. Der Tatverdächtige und seine beiden Begleiter flüchteten. Die Polizei konnte das Trio trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht ausfindig machen.

Der 21-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wo er am Sonntag starb.

Polizei fahndet nach Tatverdächtigen und sucht Zeugen

Das Kommissariat 11 der Münchner Polizei führt die Ermittlungen und fahndet nach dem Trio.

Die Männer werden wie folgt beschrieben:

Täter 1 (agierender Täter): Männlich, 19 bis 20 Jahre alt, ca. 185 cm groß, schlank, schwarze kurzrasierte Haare, südländisches Erscheinungsbild, sprach Deutsch mit leichtem Akzent; bekleidet mit grauem Oberteil, kurzer Hose und weißen Schuhen

Männlich, 19 bis 20 Jahre alt, ca. 185 cm groß, schlank, schwarze kurzrasierte Haare, südländisches Erscheinungsbild, sprach Deutsch mit leichtem Akzent; bekleidet mit grauem Oberteil, kurzer Hose und weißen Schuhen Täter 2: Männlich, 15 bis 17 Jahre alt, schlank, westeuropäisches Erscheinungsbild, helle kurze Haare; bekleidet mit dunkelblauem oder schwarzem Kapuzenpullover (vorne mit heller Aufschrift), hellblauer Jeanshose, dunklen Schuhe und dunkelblauer oder schwarzer Kappe mit hellem Logo; führte hellbraune Herrenumhängetasche mit

Männlich, 15 bis 17 Jahre alt, schlank, westeuropäisches Erscheinungsbild, helle kurze Haare; bekleidet mit dunkelblauem oder schwarzem Kapuzenpullover (vorne mit heller Aufschrift), hellblauer Jeanshose, dunklen Schuhe und dunkelblauer oder schwarzer Kappe mit hellem Logo; führte hellbraune Herrenumhängetasche mit Täter 3: Männlich, 19 bis 20 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, dunkle lockige Haare; bekleidet mit dunkelblauer Trainingsjacke mit weißen Ärmelstreifen (Marke: Adidas), hellblauer Jeanshose und dunkelblau-weißen Schuhen

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum in der Elisabeth-Mann-Borgese-Straße, Heinrich-Böll-Straße, Ruth-Beutler-Straße, Maria-Montessori-Straße, Selma-Lagerlöf-Straße, Georg-Kerschensteiner-Straße, Willy-Brandt-Allee, im Riemer Park (BuGa-Park) oder an den U-Bahnhöfen Messestadt West und Ost Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Wem sind in diesem Bereich verdächtige Personen aufgefallen? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.