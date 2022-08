Orleansplatz: Streit eskaliert – Schäferhund beißt 28-Jährigem in den Oberschenkel

Der Grund für die Auseinandersetzung ist unklar. Die Polizei fahndet nach zwei Männern, die auf den 28-Jährigen eingeschlagen haben.

Nahe der Bushaltestelle am Orleansplatz kam es zu dem Streit. (Archivbild)

Haidhausen - Am Samstagabend gegen 22.15 Uhr ist es nahe der Bushaltestelle am Orleansplatz zu einer Auseinandersetzung mit Körperverletzung gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, wurde sie von einem Passanten alarmiert. Zunächst geriet ein 28-Jähriger aus dem Münsterland mit einem 26-jährigen Österreicher ohne festen Wohnsitz in Deutschland in Streit. Letzterer holte dann seinen Schäferhund hinzu, der dem 28-Jährigen in den Oberschenkel biss.

Orleansplatz: Unbekannte schlagen auf am Boden Liegenden ein

Es kam zu einem Handgemenge, der Ältere ging zu Boden. Zwei weitere hinzugekommene Männer schlugen mehrfach auf den Münsterländer ein. Er wurde leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.

Der 26-Jährige wurde noch am Tatort festgenommen und sitzt seit Sonntag in Untersuchungshaft. Nach den beiden anderen Tatverdächtigen fahndet die Polizei.

Zeugenaufruf: Wer kann sachdienliche Angaben zum genannten Vorfall machen? Wer kann Angaben zu den zwei Männern machen, die nach der Tat geflüchtet sind? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 26, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.