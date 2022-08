Milbertshofen: Münchner (26) stirbt bei Verkehrsunfall – 37-Jähriger in Lebensgefahr

Der tödliche Verkehrsunfall hat sich gegen 2.30 Uhr ereignet. Die Polizei ermittelt.

Bei dem Verkehrsunfall ist ein 26-jähriger Münchner ums Leben gekommen. Ein weiterer Insasse des Autos schwebt in Lebensgefahr.

Milbertshofen - Schrecklicher Verkehrsunfall in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Norden Münchens: Ein 26-Jähriger ist ums Leben gekommen, ein weiterer Insasse desselben Autos (37) schwebt in Lebensgefahr.

Wie Polizei und Feuerwehr am Sonntag mitteilten, ereignete sich der Unfall an der Kreuzung Moosacher Straße/Riesenfeldstraße in Milbertshofen.

Milbertshofen: Fahrer (22) missachtet rote Ampel

Ein 22-Jähriger fuhr mit seinem Opel gegen 2.30 Uhr auf der Moosacher Straße stadtauswärts. Mit ihm im Auto saßen ein 56-jähriger Beifahrer sowie auf dem Rücksitz ein 26-Jähriger und ein 37-Jähriger, alle aus München. Zur gleichen Zeit fuhr ein 21-Jähriger mit seinem VW die Riesenfeldstraße in Richtung Petuelring entlang.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte Letzterer Grün, der 22-Jährige missachtete die rote Ampel und fuhr in die Kreuzung ein, wo die beiden Fahrzeuge kollidierten.

Durch den Zusammenstoß wurde der Opel zunächst gegen ein Verkehrsschild und anschließend gegen den Mast einer Straßenbeleuchtung geschleudert.

Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort. © Berufsfeuerwehr München

Mann (26) wird durch Heckscheibe geschleudert

Der 26-Jährige wurde von der Rückbank des Opels durch die Heckscheibe aus dem Auto geschleudert. Passanten begannen vor dem Eintreffen der Rettungskräfte mit der Reanimation. Der Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wo nur noch der Tod festgestellt werden konnte.

Auch beim 37-Jährige stellten die Einsatzkräfte einen Kreislaufstillstand fest, auch er wurde reanimiert und schwebt weiter in Lebensgefahr. Der Fahrer und Beifahrer des Opels wurden leicht verletzt. An beiden Autos entstand ein Totalschaden.

An beiden beteiligten Autos entstand ein Totalschaden. © Berufsfeuerwehr München

Während der Unfallaufnahme war die Kreuzung Moosacher Straße und Riesenfeldstraße für rund drei Stunden komplett gesperrt. Aufgrund der nächtlichen Zeit kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hat die Münchner Verkehrspolizei übernommen.