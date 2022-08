Drogendeal in Riem missglückt: 21-Jähriger getötet – Täter auf der Flucht

Ein 21-jähriger Oberfranke und ein Freund treffen sich in Riem mit drei Männern, um harte Drogen zu kaufen. Der Deal läuft aus dem Ruder, ein Mann stirbt.

Riem - Erneut endet ein Drogendeal unter jungen Männern in München mit einem Toten. Opfer ist ein 21-Jähriger. Er kam am Samstag mit einem Freund (16) aus der Nähe von Coburg in die Messestadt, um Rauschgift zu kaufen. Dabei kam es zum Streit mit den Verkäufern. Die Mordkommission fahndet nach drei Tatverdächtigen zwischen 15 und 20 Jahren.

Der 21-Jährige und ein 16-jähriger Azubi waren mit dem Zug nach München gekommen, so vermutet die Kripo, weil sie in der Messestadt, "ein größeres Geschäft mit harten Drogen abwickeln wollten".

Noch ist nicht klar, was den Deal zur Eskalation brachte

Die beiden Oberfranken trafen sich am U-Bahnhof Messestadt-Ost mit drei noch nicht identifizierten jungen Männern. Gemeinsam gingen sie in eine nahe gelegene Grünanlage an der Elisabeth-Mann-Borgese-Straße. Dort blieb der 16-Jährige alleine zurück. Sein Freund verschwand mit dem Trio in eine Wohnsiedlung. In einer Tiefgarage oder im Treppenhaus sollte der Deal über die Bühne gehen, vermutet die Mordkommission, doch irgendetwas ging schief. Es kam zum Streit.

Der 21-Jährige erlitt dabei schwerste Verletzungen. Keine Schusswunde, so viel steht fest. Vermutlich eine Stichwunde. Über die genaue Art der Verletzungen schweigen die Ermittler. "Das ist Täterwissen", sagt Polizeisprecher Marc Aigner.

Zeugin verständigte die Polizei

Eine Bewohnerin der Messestadt beobachtete gegen 17.25 Uhr, wie ein junger Mann in der Grünanlage in der Nähe der Elisabeth-Mann-Borgese-Straße zusammenbrach. Die Zeugin verständigte die Polizei. Eine Großfahndung mit 15 Streifenwagen nach den drei flüchtigen Verdächtigen verlief erfolglos.

Ein Notarzt brachte den 21-Jährigen auf die Intensivstation eines Krankenhauses. Dort erlag der bereits wegen anderer Drogendelikte polizeibekannte Oberfranke am Sonntag seinen lebensgefährlichen Verletzungen.

Erst im Dezember vergangenen Jahres war ein 17-jähriger Schüler bei einem missglückten Drogendeal am Rosenheimer Platz mit einem Stich ins Herz getötet worden. Zwei Verdächtige sitzen in U-Haft.

Polizei fahndet nach Tatverdächtigen und sucht Zeugen

Das Kommissariat 11 der Münchner Polizei führt die Ermittlungen und fahndet nach dem Trio.

Die Männer werden wie folgt beschrieben:

Täter 1 (agierender Täter): Männlich, 19 bis 20 Jahre alt, ca. 185 cm groß, schlank, schwarze kurzrasierte Haare, südländisches Erscheinungsbild, sprach Deutsch mit leichtem Akzent; bekleidet mit grauem Oberteil, kurzer Hose und weißen Schuhen

Männlich, 19 bis 20 Jahre alt, ca. 185 cm groß, schlank, schwarze kurzrasierte Haare, südländisches Erscheinungsbild, sprach Deutsch mit leichtem Akzent; bekleidet mit grauem Oberteil, kurzer Hose und weißen Schuhen Täter 2: Männlich, 15 bis 17 Jahre alt, schlank, westeuropäisches Erscheinungsbild, helle kurze Haare; bekleidet mit dunkelblauem oder schwarzem Kapuzenpullover (vorne mit heller Aufschrift), hellblauer Jeanshose, dunklen Schuhe und dunkelblauer oder schwarzer Kappe mit hellem Logo; führte hellbraune Herrenumhängetasche mit

Männlich, 15 bis 17 Jahre alt, schlank, westeuropäisches Erscheinungsbild, helle kurze Haare; bekleidet mit dunkelblauem oder schwarzem Kapuzenpullover (vorne mit heller Aufschrift), hellblauer Jeanshose, dunklen Schuhe und dunkelblauer oder schwarzer Kappe mit hellem Logo; führte hellbraune Herrenumhängetasche mit Täter 3: Männlich, 19 bis 20 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, dunkle lockige Haare; bekleidet mit dunkelblauer Trainingsjacke mit weißen Ärmelstreifen (Marke: Adidas), hellblauer Jeanshose und dunkelblau-weißen Schuhen

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum in der Elisabeth-Mann-Borgese-Straße, Heinrich-Böll-Straße, Ruth-Beutler-Straße, Maria-Montessori-Straße, Selma-Lagerlöf-Straße, Georg-Kerschensteiner-Straße, Willy-Brandt-Allee, im Riemer Park (BuGa-Park) oder an den U-Bahnhöfen Messestadt West und Ost Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Wem sind in diesem Bereich verdächtige Personen aufgefallen? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.