Seine Freundin appelliert an Zeugen: Noch immer keine Spur vom verschwundenen Tobias

Der 25-Jährige wird seit einem Festival am Freitag vermisst. "Ein Albtraum" für seine Freundin (21). Sie richtet in der AZ einen Appell an alle, die ihn gesehen haben könnten. Indes geht die Suche der Polizei weiter.

Eching - Immer wieder überwältigen Anna L. (21) die Tränen. Sie schluchzt, aber sie will, sie muss weiterreden. Denn es geht um alles. Um ihren Tobias. Trotz unendlichem Schmerz kämpft sie seit Tagen wie eine Löwin, damit der 25-Jährige gefunden wird. Seit Freitagabend ist er verschwunden. Spurlos. Der letzte Anhaltspunkt: das Brass-Wiesn-Festival am Echinger See.

Tobias Dreiseitel vermisst: Freundin Anna hatte komisches Bauchgefühl

Dort war Tobias Dreiseitel aus dem Moosinninger Ortsteil Eichenried mit zwei Freunden, Anna L. war nicht dabei. Sie musste für die Uni lernen. Prüfungsphase. Tobias habe ihr noch geschrieben, wie sehr er sich auf Sonntag freut, wenn sie sich wiedersehen. "Ich bräuchte mir keine Sorgen machen, er passt auf sich auf."

Irgendwie habe sie schon da ein komisches Bauchgefühl gehabt und kurzfristig überlegt, doch noch ein Tagesticket zu kaufen, sagt sie am Montag der AZ. Aber sie sei sehr pflichtbewusst, die anstehende Klausur wichtig. Also blieb sie daheim – und ließ ihn wissen, dass sie ihn jederzeit abholen könne.

Die beiden sind seit fast zwei Jahren ein Paar und erst vor Kurzem zusammengezogen. Mit dem Auto 20 Minuten entfernt vom Festivalgelände wohnen die zwei Verliebten.

Freundin Anna macht sich große Sorgen um Tobias

Als sie ihrem Freund noch eine Nachricht in der Nacht schreibt und die nicht durchgeht, macht sie sich erste Sorgen. "Sein Akku musste leer sein und das passiert ihm eigentlich nie", sagt sie der AZ. "Als auch den ganzen Vormittag bis Mittag nichts von ihm zu hören war, habe ich mir immer mehr Sorgen gemacht. Dann hat mich sein Kumpel angerufen, dass es ein großes Problem gibt."

Die Freunde verloren sich gegen 21 Uhr auf dem Festivalgelände aus den Augen, wie auch die Polizei berichtet. Zu diesem Zeitpunkt soll er betrunken gewesen sein und zuletzt am Eingang des Campingplatzes gesehen worden sein. Laut des elektronischen Bezahlsystems auf dem Festivalgelände wurden die letzten Umsätze des Vermissten um 22.50 Uhr im Festzelt registriert, gegen 23 Uhr wurde das Gelände wegen Unwettern geschlossen.

Wo ist Tobias? Polizei sucht mit Großaufgebot nach Vermisstem

Seitdem suchen sie. Mit der Polizei, zwei Rettungshundestaffeln, der Wasserwacht, Freunden, Familie, mit Aufrufen im Internet, die Tausende Mal geteilt werden. Alle suchen Tobias.

Neben elektronischen Fahndungsmaßnahmen suchten Polizei und Rettungsorganisationen mit Hubschrauber und Drohnen mit Wärmebildkamera und 20 Personen- sowie Flächensuchhunden des Bayerischen Roten Kreuzes bereits am Samstag als auch am Sonntag nach dem Vermissten. Diesen Maßnahmen schlossen sich bis Montag Fahndungsmaßnahmen der Einsatzkräfte auf und im Umfeld des Festivalgeländes am Boden an.

Dieses rote Hawaii-Hemd hat Tobias Dreiseitel getragen. © Polizei Freising

Auch am Montag blieb die Suche der Polizei erfolglos. Am Dienstag wird sie fortgesetzt, wie die Polizei am Vormittag mitteilte. "Neben der Abarbeitung zahlreicher Hinweise aus der Bevölkerung suchen Kräfte der bayerischen Bereitschaftspolizei erneut die Gegend rund um das Festivalgelände ab", heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord.

Polizei geht vereinzelten Hinweisen nach – Handyortung funktioniert nicht

Eine Hundestaffel habe in Richtung Stadt gezeigt, die andere zur Straße hinter dem Campingplatz, schildert seine Freundin. Die Handyortung funktioniert nicht, weil das Gerät aus ist. Letztmals war es im Bereich des Festivalgeländes eingeloggt, wie eine polizeiliche Auswertung über den Netzbetreiber ergab. Auch ein möglicher automatisierter Standortverlauf des Mobiltelefons über einen Cloudspeicher wurde überprüft, jedoch ohne weitere Erkenntnisse.

Bei der Polizei gingen bislang lediglich vereinzelte Hinweise von Personen ein, die Tobias während des Festivalbesuchs gesehen haben wollen. Diesen gehe man nun nach, bis dato gibt es aber keine weiteren Erkenntnisse zum Aufenthaltsort des Vermissten.

Was die 21-Jährige mittlerweile weiß: Tobias war am Arm verletzt. Wie schlimm – darüber herrschen unterschiedliche Aussagen. Jedenfalls sei er von einem Bekannten, der auf dem Festival als Sanitäter gearbeitet hat, behandelt worden. Ins Krankenhaus zu gehen, lehnte der 25-Jährige demnach wohl ab. Er sei grundsätzlich ein zäher Typ, sagt seine Partnerin.

Anna L.: "Er kann nicht vom Erdboden verschluckt sein"

Seine Freundin glaubt, dass er sich auf den Heimweg machen wollte. Was ist dann passiert? Ist er in ein Taxi gestiegen? In ein Shuttle? In die S-Bahn? "Er kann nicht vom Erdboden verschluckt sein, irgendwer muss Kontakt mit ihm gehabt haben." Im Kopf seiner Freundin überschlagen sich die Gedanken, die Sorgen, die Szenarien. Liegt er irgendwo verletzt oder bewusstlos?

Sie appelliert dringend an alle möglichen Zeugen: "Am wichtigsten sind Informationen, wer ihn selbst gesehen oder vom Festivalgelände mitgenommen hat." Sollte es etwa zu einer Schlägerei gekommen sein – Tobias sei dafür nicht der Typ – sollten sich auch solche Zeugen melden, bittet die 21-Jährige. "Vielleicht ist etwas passiert, und jemand hat jetzt Angst vor Konsequenzen, wenn er sich meldet." Aber sie sagt: "Ihr braucht keine Konsequenzen fürchten, uns ist nur irgendein Anhaltspunkt wichtig. Wir müssen ihn unbedingt finden, diese Ungewissheit ist ein Albtraum. Es ist das Schlimmste, was passieren konnte."

Da kommen wieder die Tränen. "Tobi ist ein unglaublich guter Mensch und er wird unglaublich vermisst. Ich will ihn einfach nur in die Arme nehmen."

Hinweise, die mit dem Verschwinden des Vermissten in Zusammenhang stehen könnten, werden bei der Polizeiinspektion Neufahrn unter der Telefonnummer 08165-95100 entgegengenommen.