Traurige Gewissheit nach Vermisstensuche: Tobias D. ist tot

Tobias D. ist tot. Die Leiche des jungen Mannes, der nach einem Festival in Eching seit Tagen vermisst war, wurde am Dienstag aufgefunden.

Die Anteilnahme war riesig, neben zahlreichen Such- und Rettungskräften beteiligten sich Zigtausende im Internet an der Suche nach Tobias D. Jetzt herrscht traurige Gewissheit. Der Junge Mann ist tot. Die Leiche eines jungen Mannes wurde am Dienstag im Echinger See gefunden, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Dienstagabend mitteilte: "Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich um den seit Freitag vermissten Tobias D."

Badegäste bargen den Körper von Tobias D.

Badegäste hatten den leblosen Körper im Wasser entdeckt und ans östliche Ufer des Sees gebracht, noch bevor die Rettungskräfte eintrafen. "Sowohl das Aussehen als auch Bekleidung und persönliche Gegenstände des Toten stimmen mit der Beschreibung des seit Freitag vermissten Tobias D. überein", schreibt die Polizei. Die Kriminalpolizei Erding ermittle nun zur Todesursache.

Tobias D. war seit Freitagabend nach einem Besuch des Blasmusik-Festivals Brass Wiesn am Echinger See spurlos verschwunden. Nachdem weder seine Begleiter noch seine Freundin am Samstag ein Lebenszeichen von ihm bekamen, starteten sie eine große Vermisstensuche, der sich in den sozialen Medien deutschlandweit Menschen anschlossen.